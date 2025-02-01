الإفراج عن ثلاثة إسرائيليين و183 فلسطينيا في عملية تبادل رابعة بين حماس وإسرائيل

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أفرجت حركة حماس السبت عن ثلاثة رهائن إسرائيليين فيما أطلقت إسرائيل سراح 183 معتقلا فلسطينيا من سجونها، في رابع عملية تبادل جرت في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين الحركة الفلسطينية والدولة العبرية.

ووصلت ثلاث حافلات تُقلّ معتقلين فلسطينيين أُطلق سراحهم من سجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة، إلى خان يونس في جنوب قطاع غزة السبت، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وتجمع المئات من سكان غزة حول الحافلات لاستقبال المعتقلين الذين ارتدوا زي السجون الرمادي، بينما كانت تقترب من المستشفى الأوروبي.

وبعد احتجازهم في القطاع لمدّة 484 يوما، إثر خطفهم خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، سلّمت حماس الرهينة الفرنسي الإسرائيلي عوفر كالديرون والإسرائيلي ياردين بيباس والأميركي الإسرائيلي كيث سيغل للجنة الدولية للصليب الأحمر في عمليتين منفصلتين.

وشملت العملية الأولى التي جرت في وقت مبكر من صباح السبت، كالديرون وياردين اللذين سلّمتهما الحركة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مراسم سريعة ومنظمة في مدينة خان يونس في جنوب القطاع.

وفي وقت لاحق، سلّمت الحركة سيغل إلى الصليب الأحمر بعد مروره على منصّة أقُيمت لهذا الغرض في ميناء الصيادين في غزة في شمال القطاع.

وأعلنت حماس في بيان أنّ كتائب القسام، الذراع العسكري للحركة، “حرصت على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعدّدة، رغم الظروف القاسية”.

– 50 مريضا عبر معبر رفح –

في خان يونس التي دمّرتها حرب استمرّت 15 يوما بين حماس وإسرائيل، ظهر كالديرون وبيباس على منصّة لفترة وجيزة، وهما يحملان شهادتين بإطلاق سراحهما، بحضور عدد كبير من مقاتلي حماس. وطُلب منهما التلويح للمتجمهرين ولمصوّر من حركة حماس، قبل أن ينضما إلى عناصر الصليب الأحمر.

وكان كالديرون (54 عاما) الذي احتُجز مع ابنه إيريز (12 عاما) وابنته سحر (16 عاما) اللذين أطلق سراحهما خلال الهدنة الأولى في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2023، يرتدي ملابس رياضية عسكرية خضراء عندما صعد إلى المنصة التي رُفعت عليها صور لقادة من حماس قُتلوا في الحرب مع إسرائيل، وبينهم قائد كتائب القسام محمد ضيف.

وتقول إسرائيل إن ضيف هو أحد العقول المدبّرة لهجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأكّدت حركة حماس مساء الخميس أنّه قُتل إلى جانب أربعة آخرين من كبار قادتها خلال الحرب بين إسرائيل والحركة في قطاع غزة. وكانت إسرائيل أعلنت قتله في آب/أغسطس.

بعد إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أنّ 50 مريضا غالبيتهم أطفال ومرافقيهم غادروا غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر بعد فتحه السبت للمرة الأولى منذ أيار/مايو الماضي، لتلقي العلاج في مستشفيات مصرية.

وقال المدير العام لوزارة الصحة في غزة الطبيب محمد زقوت إنّ الدفعة الأولى من المرضى “وافقت عليهم إسرائيل”، مطالبا بأن “يتم التنسيق لبعض المرضى لنقلهم للعلاج في مستشفيات تخصصية في دول أخرى مثل الإمارات وقطر وتركيا”.

وأكد أن “ما يزيد عن 6000 حالة مرضية جاهزة للسفر، وأن 12 الف حالة مرضية في قطاع غزة بحاجة ماسة للعلاج في الخارج خصوصا أن الاحتلال دمر المنظومة الطبية والصحية في القطاع”.

وفي تل أبيب، تجمّع المئات في ما صار يعرف بـ”ساحة الرهائن” وتابعوا في بث مباشر عبر شاشة عملاقة عملية تسليم الرهائن الثلاث، في أجواء من التأثر والفرح. وكان بينهم السفير الفرنسي في إسرائيل فريديريك جورناس.

وقال منتدى عائلات الرهائن الإسرائيليين في بيان إنّ إطلاق سراح الرهائن الثلاث “يحمل شعاعا من النور في الظلام ويمنح الأمل ويُظهر انتصار الروح الإنسانية”.

وقال شيمي كالديرون، عمّ عوفر كالديرون، لـ”ا ف ب تي في” بعدما شاهد عبر شاشة التلفزيون عملية تسليم ابن أخيه إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، “انتظرنا هذه اللحظة لفترة طويلة جدا، وآمل أن تكون هذه إشارة إلى ولادة جديدة لشعب إسرائيل، ليس فقط لعوفر وليس فقط للرهائن، ولكن لشعب إسرائيل”.

– ماذا عن عائلة بيباس؟ –

ومنذ بدء سريان وقف النار في قطاع غزة، أطلقت إسرائيل سراح 400 معتقل فلسطيني، بينهم العديد من النساء والقصّر، بالإضافة الى محكومين بعقوبات طويلة ومدى الحياة.

وخلال هجوم حماس على إسرائيل الذي أشعل فتيل الحرب في قطاع غزة، خُطف 251 شخصا، ما زال 76 منهم رهائن في غزة، بينهم 34 متوفين، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

وبين الرهائن المحتجزين زوجة بيباس وطفلاه. وأعلنت حماس أنهم قتلوا في غارة إسرائيلية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بينما لم تؤكد إسرائيل ذلك.

والسبت، طالبت إسرائيل الوسطاء الذين رعوا اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بمعلومات بشأنهم.

وقال منسّق شؤون الرهائن الإسرائيليين غال هيرش في بيان، إنّ “عائلة بيباس… تعيش في خوف دائم على حياتهم منذ فترة طويلة… ونواصل المطالبة بمعلومات عن حالتهم من الوسطاء”.

وعملية التبادل التي جرت السبت هي الثانية خلال هذا الأسبوع، بعد عملية جرت الخميس في ظل فوضى عارمة دفعت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو إلى تأخير الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين كان مقررا الإفراج عنهم في ذلك اليوم، إلى حين تلقي “ضمانة” من الدول الوسيطة بـ”إفراج آمن” عن الرهائن المتبقين في القطاع.

وقال مصدر مطلع لفرانس برس السبت إنّ “حماس استجابت لطلب إسرائيلي عبر الوسطاء بتسليم الأسرى بدون جماهير حتى لا يحدث إرباك، ذلك أن وجود الجمهور يشكّل خطورة على حياتهم”، فيما أفاد مصدر قريب من القسام بأنّ “حوالى 500 من عناصرها” شاركوا في عملية التسليم الرابعة.

– تبادل مقبل –

ومنذ دخول الهدنة حيّز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير، أُفرج عن 18 رهينة، بينهم خمسة تايلانديين، خطفوا في هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وبموجب الاتفاق، من المقرر أن تستأنف المفاوضات الاثنين لمناقشة شروط المرحلة الثانية، التي تهدف إلى تحرير الرهائن المتبقين وإنهاء الحرب بشكل نهائي.

ومن المقرر أن تتم عملية التبادل المقبلة السبت في الثامن من شباط/فبراير، بحسب مصادر في حماس.

ويتزامن استئناف المفاوضات، في حال حصوله، مع اجتماع يعقد الثلاثاء في الرابع من شباط/فبراير بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وينص اتفاق الهدنة المؤلف من ثلاث مراحل على وقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة (غير التايلانديين) في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

كما ينصّ على استئناف المفاوضات بعد 16 يوما على دخوله حيّز التنفيذ، أي الإثنين في الثالث من شباط/فبراير، وذلك لبحث آليات المرحلة الثانية التي تهدف إلى إطلاق سراح آخر الرهائن وإنهاء الحرب، الأمر الذي يعارضه بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية.

بور/ناش/دص