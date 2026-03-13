الإمارات: على إيران وقف الهجمات على جيرانها لإتاحة المجال للدبلوماسية

13 مارس آذار (رويترز) – قالت لانا نسيبة وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينهي الحرب مع إيران دبلوماسيا “في الوقت المناسب”، وإن على طهران وقف هجماتها على جيرانها حتى يتمكنوا من لعب دور الوسيط.

وعبرت نسيبة، السفيرة الإماراتية السابقة لدى الأمم المتحدة، عن ثقتها في أن الحرب ستنتهي بتسوية عبر التفاوض. لكنها أشارت إلى أن دول الخليج العربية شعرت بصدمة بالغة إزاء شن إيران هجمات عليها.

وقالت نسيبة في مقابلة “في نهاية المطاف، سيكون الحل دبلوماسيا، لكن لا بد من لحظة حاسمة، وأعتقد أن الرئيس ترامب سيقودنا جميعا إلى تلك اللحظة في الوقت المناسب”.

ولدى سؤالها عن جهود الوساطة، قالت نسيبة إن على إيران أولا وقف هجماتها، مضيفة أنه “من الصعب الحديث عن الوساطة في ظل الهجوم… لا يمكن الاضطلاع بدور الوساطة إلا عندما يتوقف إطلاق النار”.

وقالت نسيبة إن المسؤولين الإيرانيين لم يقدموا لها أي إشارة على أن الإمارات ضمن الأهداف لدى زيارتها لطهران لإجراء محادثات تهدف إلى التوصل لحل دبلوماسي للصراع قبل أسبوعين من اندلاعه. وجعل هذا الغياب للإنذار هجمات إيران على الإمارات “صادمة وشنيعة للغاية”.

وتقول إيران إن هجماتها تستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة. وتستضيف الإمارات، إلى جانب دول خليجية أخرى والعراق والأردن وتركيا، منشآت عسكرية أمريكية.

وأُطلقت طائرات مسيرة أو صواريخ على بنية تحتية مدنية في الإمارات، منها بينها مطار دبي الدولي وفنادق بارزة والمركز المالي.

