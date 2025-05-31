الإمارات تؤمّن نحو نصف واردات اليابان من النفط في نيسان/أبريل

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تصدّرت الإمارات قائمة الدول المصدّرة للنفط إلى اليابان خلال نيسان/أبريل، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) السبت استنادا إلى بيانات رسمية يابانية.

وأوضحت “وام” أن واردات طوكيو من الخام الإماراتي بلغت 34 مليون برميل، ما يشكّل 45,5% من إجمالي واردات اليابان النفطية لنيسان/أبريل، وفق أرقام وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

وفي المجمل، استوردت اليابان 74,77 مليون برميل من النفط الخام في نيسان/أبريل، 94,1% من تلك الواردت من دول عربية، في مقدّمها الإمارات، ثم السعودية بنسبة 36,3%، ثم قطر (%7)، والكويت (%3,7)، وسلطنة عُمان (%1,2)، والسودان (%0,4)، وفق ما أوردت “وام”.

أمّا الحصة المتبقية من واردات اليابان النفطية للشهر المذكور، فجاءت من الولايات المتحدة، والإكوادور، وبروناي في جنوب شرق آسيا، ودول أوقيانوسيا.

م ل/