الإمارات تتضامن مع قطر وتركيا وتُعزّي في مقتل سبعة بتحطّم مروحية

أعربت الإمارات الأحد عن تضامنها وتعازيها لكل من قطر وتركيا في مقتل سبعة أشخاص في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية القطرية.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “عن صادق تعازيها ومواساتها إلى أهالي وذوي الشهداء، من منتسبي القوات المسلحة القطرية، ومن القوات المشتركة القطرية التركية، وإلى الحكومة القطرية وشعبها الشقيق، والحكومة التركية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم”.

وأعلنت الدوحة الأحد مقتل أربعة منتسبين للقوّات المسلّحة القطرية وثلاثة مواطنين أتراك بينهم عسكري، في حادث تحطّم مروحية في المياه الإقليمية لدولة قطر، عازية ذلك الى عطل فني.

