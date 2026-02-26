الإمارات تدين بشدة الهجمات في باكستان
دانت دولة الإمارات بشدة الهجمات التي استهدفت قوات الأمن في إقليمي خيبر بختونخوا والبنجاب في باكستان وأسفرت عن مقتل 11 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.
وأكدت الوزارة في بيان أن “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.
كما أعربت عن “خالص تعازيها وصادق مواساتها إلى أهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية باكستان الإسلامية وشعبها الصديق جرّاء هذه الهجمات الآثمة، متمنيةً الشفاء العاجل للمصابين”.
وقُتل 11 عنصر أمن على الأقل وثلاثة مدنيين بينهم طفل في هجومين بالقنابل واشتباك بين الشرطة ومسلحين في شمال غرب باكستان الأسبوع الماضي.
وأسفرت الهجمات التي وقعت في إقليم خيبر بختونخوا أيضا عن إصابة 25 شخصا على الأقل بجروح.
وتتصدّى قوات الأمن الباكستانية لتصاعد عمليات التمرد في الأقاليم الجنوبية والشمالية المتاخمة لأفغانستان.
هت/رض