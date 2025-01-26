الإمارات تطلق مشروعا لصيانة شبكات الصرف الصحي في خانيونس

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انطلقت أعمال مشروع الصيانة الطارئة لشبكات الصرف الصحي في مناطق مختلفة ضمن نطاق بلدية خانيونس بقطاع غزة، استجابةً لمناشدات عاجلة من سكان المدينة التي عانت من كارثة إنسانية وانهيار شامل للبنية التحتية، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وقالت الوكالة الرسمية إنّ المشروع يأتي “في إطار الجهود المستمرة لدولة الإمارات ضمن عملية الفارس الشهم 3”.

وأوضح مسؤولون في هذا الصدد أن “المشروع يهدف إلى معالجة الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها شبكات الصرف الصحي والمياه، بما يسهم في وضع حد للكوارث البيئية وتحسين الظروف المعيشية لسكان خانيونس، مؤكدين سعي الإمارات من خلال دائرة المشاريع إلى تنفيذ مبادرات عاجلة لإيصال المياه إلى المناطق المتضررة”، بحسب المصدر نفسه.