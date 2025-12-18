The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعزي بوليفيا في ضحايا الفيضانات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة بوليفيا في ضحايا فيضان نهري إسبيخو وبيراي في منطقة إل تورنو التابعة لإقليم سانتا كروز في شرق البلاد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن “دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة بوليفيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم”.

وأسفر فيضان نهر بيراي الواقع في شرق بوليفيا نهاية الأسبوع عن مصرع 20 شخصا وتشريد أكثر من ألفي عائلة، بحسب الحكومة.

يمر نهر بيراي عبر مدينة سانتا كروز، أكبر مدن بوليفيا من حيث عدد السكان، وعاصمتها الاقتصادية.

انهار جسر فوق النهر ولجأ الناس في إل تورنو إلى أسطح منازلها أو الأشجار هربا من السيول الموحلة التي اجتاحت الشوارع وغمرت كل شيء بالطين، قبل إرسال مروحيات لإنقاذهم. 

