الإمارات تعزي بوليفيا في ضحايا الفيضانات

أعربت دولة الإمارات عن خالص تعازيها وتضامنها مع دولة بوليفيا في ضحايا فيضان نهري إسبيخو وبيراي في منطقة إل تورنو التابعة لإقليم سانتا كروز في شرق البلاد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن “دولة الإمارات تعرب عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة بوليفيا وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم”.

وأسفر فيضان نهر بيراي الواقع في شرق بوليفيا نهاية الأسبوع عن مصرع 20 شخصا وتشريد أكثر من ألفي عائلة، بحسب الحكومة.

يمر نهر بيراي عبر مدينة سانتا كروز، أكبر مدن بوليفيا من حيث عدد السكان، وعاصمتها الاقتصادية.

انهار جسر فوق النهر ولجأ الناس في إل تورنو إلى أسطح منازلها أو الأشجار هربا من السيول الموحلة التي اجتاحت الشوارع وغمرت كل شيء بالطين، قبل إرسال مروحيات لإنقاذهم.

