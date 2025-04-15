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الإمارات تعلن استئناف الرحلات الجوية مع سوريا

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استئناف الرحلات الجوية بين دولة الإمارات وسوريا دون أنّ تذكر موعدا محددا لذلك، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء إعلان الهيئة الإماراتية مساء الإثنين غداة زيارة الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للإمارات حيث التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وذكرت الهيئة في بيان “يجري حالياً التنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللازمة لإعادة تشغيل الرحلات بين البلدين، بما يعزز الحركة الجوية ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشحن بينهما”.

وقام الشرع بأول زيارة رسمية للإمارات منذ أن تولى السلطة عقب إطاحة فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية التي تزعمها، حكم بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر. وعبّرت الإمارات العربية المتحدة حينذاك عن قلقها حيال القيادة الجديدة في دمشق.

بور/دص

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