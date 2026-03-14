الإمارات تعلن استهداف قنصليتها في كردستان العراق للمرة الثانية خلال أسبوع

قالت دولة الإمارات العربية المتحدة السبت إن قنصليتها في كردستان العراق استُهدفت بطائرة مسيّرة للمرة الثانية خلال أسبوع، ما أدّى إلى إصابة عنصرين من الأمن وخلف أضرارا في المبنى، في خضم الحرب في الشرق الأوسط.

وأفادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان “أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الغادر بطائرة مسيّرة الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في كردستان العراق، وللمرة الثانية خلال أسبوع، والذي أسفر عن إصابة عنصرين من عناصر الأمن وأحدث أضرارا في مبنى القنصلية”.