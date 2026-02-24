الإمارات تُدين “الهجوم الإرهابي” في شمال غرب نيجيريا

أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وأسفر عن مقتل 38 شخصا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وشددت وزارة الخارجية على أن “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

قتل مسلحون ليل الخميس الجمعة 38 شخصا على الأقل في قرية بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، وفق ما أفادت الشرطة ومسؤولون محليون وكالة فرانس برس السبت.

وتُرهب مجموعات مسلحة زامفارا وولايات أخرى في شمال البلاد عبر الخطف مقابل فدية أو مهاجمة القرى أو قتل السكان أو إحراق المنازل بعد نهبها. ويضاف إلى ذلك التهديد الجهادي المتنامي عبر مجموعات تنشط في الشمال الغربي وصولا إلى الجنوب.

