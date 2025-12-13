الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالإفراج عن نرجس محمدي حائزة نوبل للسلام

afp_tickers

2دقائق

دعا الاتحاد الأوروبي السبت إيران إلى إطلاق سراح حائزة جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي التي أوقفت الجمعة مع ثمانية نشطاء آخرين على الأقل.

وقال المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الأوروبي أنور العنوني “يحضّ الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية على إطلاق سراح السيدة محمدي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا حالتها الصحية الهشة، وكذلك جميع الذين تم توقيفهم ظلما أثناء ممارستهم لحرية التعبير”، واصفا اعتقالات الجمعة بأنها “مقلقة للغاية”.

أمضت محمدي البالغة 53 عاما والتي أوقفت آخر مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2021، معظم العقد الماضي خلف القضبان.

وأطلق سراح حائزة جائزة نوبل للسلام لعام 2023 من السجن موقتا لأسباب صحية في كانون الأول/ديسمبر 2024.

وقالت مؤسستها إنها أوقفت مجددا الجمعة مع ثمانية نشطاء آخرين لدى حضورهم ذكرى أسبوع وفاة المحامي خسرو علي كردي الذي عُثر عليه ميتا في مكتبه الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء مهر عن محافظ مشهد حسن حسيني قوله إن الأشخاص الذين أوقفوا رددوا “شعارات تعتبر مخالفة للأعراف العامة”، لكنه لم يذكر أسماءهم.

وقال العنوني إن “محمدي التي اضطرت إلى تحمل سنوات في السجن بسبب نشاطها، تواصل بشجاعة استخدام صوتها للدفاع عن كرامة الإنسان والحقوق الأساسية للإيرانيين، بما فيها حرية التعبير، والتي يجب احترامها في جميع الأوقات”.

كان علي كردي (45 عاما) محاميا تولى الدفاع في قضايا حساسة شملت موقوفين في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في كامل إيران في عام 2022.

تم العثور على جثته في الخامس من كانون الأول/ديسمبر، ودعت منظمات حقوقية إلى التحقيق في ملابسات وفاته، فيما قالت منظمة “حقوق الإنسان في إيران” غير الحكومية التي تتخذ من النروج مقرا إنها “تثير شبهات خطيرة جدا بأنها جريمة قتل تورطت فيها الدولة”.

اب/ح س/ب ق