الاتحاد الأوروبي يعتزم تشديد الضوابط على المسيّرات بعد سلسلة حوادث غامضة

أعلنت المفوضية الأوروبية الأربعاء عزمها تشديد شروط تسجيل المسيّرات، بعد سلسلة عمليات تحليق غامضة لها في أوروبا أثارت قلقا في أنحاء أوروبا العام الماضي.

وقال المفوض الأوروبي ماغنوس برونر في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ “كنا بطيئين للغاية في كثير من الأحيان، وبوغتنا بالتهديد الذي تُشكّله الطائرات المسيّرة”.

وقد حلّقت هذه المسيّرات فوق أجواء العديد من الدول الأوروبية، بما فيها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، ما أدى مرارا إلى شلّ حركة الطيران أو تهديد مواقع عسكرية ونووية.

وصرحت مفوضة الاتحاد الأوروبي للسيادة التقنية هينا فيركونن “لقد رأينا أن أي شيء يُمكن استخدامه كسلاح ضدنا”.

ويهدف هذا البرنامج الجديد إلى مساعدة الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي على الاستجابة بشكل أفضل لهذا التهديد الهجين على المستوى المدني.

وقد أُعلن عن خطة أولى في عام 2025 لمواجهة التهديد العسكري الذي تُشكّله الطائرات المسيّرة، إثر سلسلة توغلات روسية بطائرات مسيّرة في بولندا.

– “العمل معا” –

وأوضحت فيركونن أن “الهدف هنا هو مساعدة دولنا الأعضاء على العمل معا وتعزيز تدابيرها الوطنية”.

يشمل ذلك على سبيل المثال تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز إلزامية تسجيل الطائرات المسيّرة بهدف إنشاء قاعدة بيانات مشتركة.

وأشار مسؤول في المفوضية إلى أن هذا الالتزام قائم في الأصل، لكنه لا يُحترم دائما. كما تسعى بروكسل إلى خفض الوزن الأدنى للمسيّرات التي يتعين تسجيلها إلزاميا إلى 100 غرام، بدلا من 250 غراما حاليا.

وأوضح المسؤول أن الهدف يتمثل في “ضمان ربط كل طائرة مسيّرة بمشغّل ومالك محددين، والقدرة على تحديد هوية الشخص الذي يقف وراءها”.

وتتضمن خطة العمل هذه أيضا دمج برمجيات قادرة على إيقاف الطائرات المسيّرة إذا اقتربت، على سبيل المثال، من منطقة حساسة يُحظر التحليق فوقها.

وتحثّ الخطة الدول الأعضاء الـ27 على تحسين رسم خرائط هذه المناطق لزيادة فعالية هذا الإجراء.

وسيتم أيضا استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاتصالات لتحسين مراقبة مسارات الطائرات المسيّرة. وبحسب المفوضية، يمكن استخدام هوائيات اتصالات الجيل الخامس للهواتف المحمولة كأجهزة رادار لتحسين رصد الطائرات المسيّرة.

ولتحسين رصد الطائرات المسيّرة المعادية أو المجهولة، تعتزم المفوضية الأوروبية إطلاق مناورات واسعة النطاق في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأشارت فيركونين إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى أيضا إلى تعزيز إنتاجه من المسيّرات وأنظمة مكافحتها بميزانية تناهز 250 مليون يورو.

وأوضح مسؤول في المفوضية طالبا عدم الكشف عن هويته أنه قد يتم توفير تمويل إضافي حالما تُحدد الاحتياجات بشكل أفضل داخل الدول الأعضاء.

وسيُخصص نحو 150 مليون يورو لوكالة “فرونتكس”، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل لتعزيز المراقبة الجوية على حدود الاتحاد الأوروبي.

