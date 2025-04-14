الاتحاد الأوروبي يعلن مساعدات للفلسطينيين بقيمة 1,6 مليار يورو

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أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين عن حزمة دعم مالي جديدة للفلسطينيين لمدة ثلاث سنوات تصل قيمتها إلى 1,6 مليار يورو.

جاء التعهد الجديد بالمساعدات قبيل اجتماع بين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى ووزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

وكتبت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في منشور على موقع اكس “نعزز دعمنا للشعب الفلسطيني. سيساعد مبلغ 1,6 مليار يورو حتى عام 2027 في تحقيق الاستقرار في الضفة الغربية وغزة”.

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى دعم السلطة الفلسطينية، في ظل استئناف إسرائيل حربها على غزة بعد وقف إطلاق النار الذي أوقف القتال إلى حد كبير لمدة شهرين.

وأكدت كالاس “سيعزز هذا قدرة السلطة الفلسطينية على تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، ويهيئها للعودة إلى إدارة غزة حالما تسمح الظروف بذلك”.

وأعلنت بروكسل، أكبر مانح دولي للفلسطينيين، أن الحزمة ستشمل منحا بقيمة 620 مليون يورو للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أن هذه الأموال ستربط بإصلاحات في “الاستدامة المالية، والحوكمة الديموقراطية، وتنمية القطاع الخاص والبنية التحتية والخدمات العامة”.

وسيتألف المبلغ المتبقي من 576 مليون يورو كمنح لمشاريع تهدف إلى مساعدة الانتعاش الاقتصادي في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وستأتي 400 مليون يورو إضافية كقروض من بنك الاستثمار الأوروبي، ذراع الإقراض في الاتحاد.

وتأتي الحزمة الجديدة من الاتحاد الأوروبي في أعقاب خطة الدعم السابقة الممتدة لثلاث سنوات بقيمة 1,36 مليار يورو من عام 2021 إلى عام 2024.

ديل/شي/ص ك