الاتحاد للطيران تطلق رحلاتها إلى المدينة المنورة

afp_tickers

1دقيقة

أعلنت الاتحاد للطيران، بدء تشغيل رحلاتها من أبوظبي إلى المدينة المنورة هذا الأسبوع، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ قرار الاتحاد للطيران “يعزز حضورها القوي في المملكة العربية السعودية ويوسّع خيارات السفر أمام الضيوف من فئات السياحة الدينية والأعمال والترفيه”.

وتربط الخدمة مباشرة بين أبوظبي والمدينة المنورة، ما يلبي الطلب المتزايد من الحجاج والمسافرين من أنحاء العالم الباحثين عن رحلات سلسة إلى المدينة المقدسة، بحسب الوكالة الإماراتية.

وستُشغّل الاتحاد خمس رحلات أسبوعياً إلى المدينة المنورة عبر طائراتها من طراز “إيرباص A321″، ترتفع إلى ست رحلات أسبوعياً لاحقاً هذا العام.

بالإضافة إلى الرحلات إلى المدينة المنورة، تشغل الاتحاد 93 رحلة أسبوعياً إلى خمس مدن سعودية، بوتيرة أربع رحلات يومية إلى الرياض وجدة والدمام، إضافة إلى ثلاث رحلات أسبوعية إلى القصيم.

هت/دص