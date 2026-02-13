The Swiss voice in the world since 1935
الاتحاد للطيران تنقل 2,2 مليون مسافر خلال كانون الثاني/يناير الفائت

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

نقلت الاتحاد للطيران 2,2 مليون مسافر خلال كانون الثاني/يناير الماضي، بزيادة قدرها 29% مقارنةً بالشهر ذاته في 2025، حيث استقل 1,7 مليون مسافر  رحلات الاتحاد، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وبلغ معدل إشغال المقاعد، على ما أفادت الشركة الجمعة في بيان حول النتائج الأولية لحركة المسافرين لشهر كانون الثاني/يناير الماضي، 89,9% خلال الشهر، مقارنة بـ 89,1% في العام السابق.

وبلغ أسطول الاتحاد للطيران 127 طائرة مع بداية عام 2026، بشبكة تغطي 110 وجهات حول العالم بما في ذلك الوجهات الموسمية والشحن، على ما أفادت الوكالة الرسمية.

هت/دص

