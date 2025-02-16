البابا فرنسيس حضر قداس الأحد من المستشفى حيث يعالج من التهاب الشعب الهوائية

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أعلن الفاتيكان أن البابا فرنسيس حضر قداس الأحد من المستشفى الذي دخله الجمعة لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية، ليغيب عن صلاة التبشير الملائكي التي يترأسها عادة من شرفة ساحة القديس بطرس في روما.

وأدخل البابا فرنسيس البالغ 88 عاما الجمعة إلى مستشفى جيميلي في روما لتلقي العلاج من “التهاب متواصل في الشعب الهوائية” وألغيت جلسات الاستقبال المقررة السبت والأحد.

وقال الفاتيكان في بيان مساء السبت إن “البابا فرنسيس أمضى ليلة مريحة. ولم ترتفع حرارته”، مشيرا إلى أن “التحاليل المخبرية التي أجريت اليوم (السبت) أظهرت بعض التحسن” وقد “نصح الأطباء براحة تامة”

وبالتالي لم يترأس البابا صلاة التبشير الملائكي الأحد في كاتدرائية القديس بطرس، وقدم في رسالة اعتذارا إلى عدد من الفنانين والشخصيات الثقافية الأخرى التي كان من المقرر أن يلتقيها.

وقال في رسالته “كنت أرغب في أن أكون بينكم، ولكن كما تعلمون، أنا هنا في مستشفى جيميلي لأنني لا أزال بحاجة إلى بعض العلاج من التهاب الشعب الهوائية”.

قرأ الكاردينال خوسيه تولنتينو دي ميندونسا العظة التي كتبها البابا خلال القداس الذي أقيم الأحد.

ويعاني البابا الذي استأصل الجراحون جزءا من رئته اليمنى عندما كان شابا، من صعوبات في التنفس منذ أكثر من أسبوع واضطر للطلب من مساعديه عدة مرات قراءة خطاباته بصوت عالٍ نيابة عنه.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، اضطر إلى إلغاء زيارة إلى دبي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب28) أيضا بسبب التهاب في الشعب الهوائية.

وعانى في السنوات الأخيرة من آلام في الركبة والورك اضافة إلى التهاب القولون.

وهو يتنقل منذ العام 2022 على كرسي متحرك بسبب آلام متواصلة في الركبة ويتكئ على عصا في المرات القليلة التي يقف فيها.

امس/ريم/ب ق