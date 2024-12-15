البابا فرنسيس يحيي قداسا حاشدا في كورسيكا ويدافع عن مفهومه للعلمانية

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ترأس البابا فرنسيس الأحد قداسا حاشدا في جزيرة كورسيكا الفرنسية، بعد يوم طويل دافع فيه عن مفهومه لعلمانية “غير جامدة”.

مع وصوله بعيد الظهر إلى منصة أقيمت في الهواء الطلق في كازون في مرتفعات أجاكسيو، كبرى مدن الجزيرة الفرنسية المتوسطية، ألقى البابا عظته أمام نحو تسعة آلاف شخص.

وتوجّه بالشكر إلى الكاردينال فرنسوا-كزافييه بوستيلو “على هذا النهار الذي شعرت طيلته بأني في داري”.

وكان البابا تلقى دعوة لزيارة الجزيرة من أسقف أجاكسيو الذي يحظى بشعبية كبيرة المونسينور فرنسوا-كزافييه بوستيلو (56 عاما)، وقد أصبح الأخير كاردينالا في أيلول/سبتمبر 2023.

ورد الكاردينال مرحبا بزيارة الحبر الأعظم ومعتبرا إياها “بركة” لكورسيكا.

في المجموع، تابع نحو 17400 شخص القداس، إما مباشرة في كازون أو على شاشات عملاقة في ساحة كبيرة مواجهة للبحر، وفق مصدر أمني.

– “عواطف” –

وقالت فابيان مازا وهي عضو في جوقة تضم 300 شخص في تصريح لوكالة فرانس برس “الرصانة والإخلاص والعاطفة، كل شيء اختلط. وجوده يضعنا تحت ضغط لاحتواء عواطفنا”.

وقالت سولان بياناتشي، وهي مديرة مدرسة تبلغ 44 عاما، “أجد ذلك استثنائيا، أنا متأثرة إنها لحظة سحرية وفرصة فريدة”.

وكان في استقبال البابا في المطار وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة برونو ريتايو ومجموعة صغيرة من أطفال الجزيرة على وقع موسيقى محلية.

واستقبل الحبر الأعظم بتصفيق حار وبهتافات “يعيش البابا”، قبل أن يجوب المدينة بالسيارة البابوية ويبارك الحشود التي تجمّعت على طول المسار الذي سلكه.

في كورسيكا حيث غالبية السكان من الكاثوليك (80 بالمئة وفق الفاتيكان)، دافع البابا الأحد عن “مفهوم لعلمانية غير جامدة أو متحجرة بل متطورة ودينامية”، وذلك في ختام منتدى حول “التدين الشعبي في المتوسط”.

كما حذّر من “خطر” استغلال “التقوى الشعبية، التي تستخدم أداة من قبل جماعات تعتزم تعزيز هويتها بطريقة جدلية من خلال تغذية الخصوصيات والمعارضة والمواقف الإقصائية”، وذلك في رسالة يمكن أن تكون موجّهة إلى القوميين الكورسيكيين.

– “سلام” –

في خطاب ثان ألقاه في الكاتدرائية، أطلق البابا نداء من أجل السلام “لكلّ الشرق الأوسط” وأيضا “للشعب الأوكراني والشعب الروسي”.

وقال الحبر الأعظم “السلام لفلسطين ولإسرائيل وللبنان ولسوريا، ولكلّ الشرق الأوسط” و”للشعب الأوكراني والشعب الروسي” و”السلام للعالم أجمع”، مؤكدا أن “الحرب دائما هزيمة”.

بعد صلاة التبشير الملائكي، أعرب البابا فرنسيس عن تضامنه “الروحي” مع ضحايا الإعصار شيدو الذي يضرب أرخبيل مايوت الفرنسي في المحيط الهندي.

والأحد رجحت سلطات الأرخبيل مقتل “مئات” أو حتى “بضعة آلاف” من السكان جراء الإعصار الذي دمر في اليوم السابق قسما كبيرا من المقاطعة الفرنسية الأفقر التي بدأت في تلقي المساعدات.

بعد أسبوع على إعادة افتتاح كاتدرائية نوتردام التي لم يشارك فيها رغم دعوة الرئيس الفرنسي له، التقى البابا إيمانويل ماكرون قبيل انتهاء زيارة الحبر الأعظم لكورسيكا.

وأعرب ماكرون عن تضامنه مع سكان مايوت وتعهّد بـ”تحرك” لمساعدتهم.

من مالطا إلى صقلية مرورا بجزيرة ليسبوس اليونانية، زار البابا فرنسيس الكثير من المناطق في حوض المتوسط الذي تتركز فيه الكثير من أولويات حبريته مثل الحوار بين الأديان واستقبال المهاجرين.

وسبق للحبر الأعظم الذي غادر كورسيكا مساء، أن زار الأراضي الفرنسية مرتين منذ بدء حبريته في العام 2013. فقد زار ستراسبورغ في شرق فرنسا في 2014 ومرسيليا في أيلول/سبتمبر 2023 لكنه لم يقم بزيارة دولة إلى فرنسا.

وزيارته إلى كورسيكا هي الرحلة الخارجية السابعة والأربعين له منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية، والثالثة له في 2024.

كج-مك-غاب/غ ر-ود/ح س