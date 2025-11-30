البابا في بيروت حاملا رسالة سلام للبلد الغارق في الأزمات

وصل البابا لاوون الرابع عشر الى بيروت الأحد، حاملا رسالة سلام إلى لبنان، البلد الصغير الغارق في أزمات اقتصادية وسياسية متلاحقة، ولا يزال يعيش تبعات حرب دامية مع إسرائيل.

ولبنان هو المحطة الثانية للحبر الأعظم خلال جولته الخارجية الأولى منذ انتخابه في أيار/مايو، والتي بدأها في تركيا حيث شدد على أهمية الحوار والوحدة بين المسيحيين.

وفي تصريحات على متن الطائرة البابوية، قال البابا (70 عاما) للصحافيين قبيل وصوله الى بيروت “أن آتي إلى تركيا، وبالطبع الآن إلى لبنان في هذه الرحلة، له بطبيعة الحال محور خاص.. وهو أن أكون رسولا للسلام، وأن أسعى إلى تعزيز السلام في جميع أنحاء المنطقة”.

وهبطت طائرة البابا الأميركي في مطار رفيق الحريري الدولي، آتيا من اسطنبول، قرابة الساعة الرابعة إلا ربعا (13:45 ت غ)، في زيارة تستمر حتى الثلاثاء للبلد المتعدد الطوائف والذي يقدر عدد سكانه بـ 5,8 ملايين نسمة.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية للحبر الأعظم في المطار، بحضور رؤساء الجمهورية والحكومة والبرلمان ورجال دين. وأطلقت مدفعية الجيش 21 قذيفة خلبية ترحيبا بوصوله. وأطلقت السفن الراسية في مرفأ بيروت أبواقها كذلك ابتهاجا.

ويعاني لبنان الذي لطالما نُظر إليه على أنه نموذج للتنوع الديني والمذهبي في الشرق الأوسط، منذ عام 2019 من أزمات متلاحقة شملت انهيارا اقتصاديا غير مسبوق وارتفاعا كبيرا في معدلات الفقر وتدهور الخدمات العامة، فضلا عن انفجار مرفأ بيروت في عام 2020 والحرب الأخيرة التي خاضها حزب الله واسرائيل.

وعلى الرغم من الدور السياسي الهام الذي يؤديه المسيحيون في لبنان، الدولة العربية الوحيدة حيث رئيس الجمهورية مسيحي، إلا أن أعدادهم تراجعت بشكل حاد في العقود الأخيرة، خصوصا بسبب معدلات الهجرة المرتفعة خصوصا في صفوف الشباب.

وقالت زهرة نحلة (19 سنة) بينما كانت تنتظر مرور موكب البابا على طريق المطار لوكالة فرانس برس “جئت لأقول إن اللبنانيين شعب واحد ونحن يد واحدة، البابا لا يخص المسيحيين فقط بل المسلمين أيضا”.

وأضافت الشابة التي تتحدر من قرية جنوبية حدودية مع اسرائيل “نحن نحبه كثيرا.. ونريده أن يبارك أرضنا وأتمنى لو يتمكن من زيارة أرض الجنوب”، الذي تعرضت بلداته لدمار واسع خلال الحرب الأخيرة بين حزب الله واسرائيل.

ويلقي البابا، وهو أول حبر أعظم يزور لبنان بعد بنديكتوس السادس عشر سنة 2012، خطابا عند السادسة مساء (16,00 ت غ) أمام السلطات ودبلوماسيين وممثلين عن المجتمع المدني في القصر الرئاسي، حيث استقبلته فرقة فولكلورية برقصة الدبكة تحت أمطار غزيرة.

– “خيار شجاع” –

وللوصول الى القصر الرئاسي، سلك موكب البابا طريق المطار في ضاحية بيروت الجنوبية، معقل حزب الله، حيث كان عناصر من كشافة المهدي التابعين للحزب ينتشرون على جانبي الطريق، قرب صور مرفوعة للأمين العام السابق للحزب حسن نصرالله الذي اغتالته اسرائيل بضربات جوية العام الماضي.

وتأتي زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية الى بيروت على وقع مخاوف محلية من اتساع نطاق التصعيد الإسرائيلي على لبنان، رغم التزام السلطات بنزع سلاح حزب الله، بعد عام من سريان وقف لإطلاق النار أنهى حربا مدمرة بين الطرفين.

وكثّف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على لبنان في الأسابيع الأخيرة، لا سيما في الجنوب، والتي يقول إن هدفها منع الحزب المدعوم من طهران من إعادة بناء قدراته العسكرية بعدما أضعفته الحرب الأخيرة، التي خسر فيها أبرز قادته وجزءا كبيرا من ترسانته.

وحثّ حزب الله السبت البابا على رفض “الظلم والعدوان” الإسرائيلي على لبنان، وذلك بعد أيام من مقتل قائده العسكري هيثم الطباطبائي بضربة اسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 23 تشرين الثاني/نوفمبر.

وتتضمن زيارة البابا محطات عدة، أبرزها لقاء يعقده مع الشباب في مقر البطريركية المارونية في بكركي الإثنين، وقداس يترأسه في واجهة بيروت البحرية يتوقع أن يحضره أكثر من مئة الف مؤمن.

وقال المونسينيور أوغ دو ويليمونت، رئيس منظمة “لوفر دوريان” l’Oeuvre d’Orient الكاثوليكية المعنية بمساعدة المسيحيين في الشرق الأوسط إن زيارة البابا الى لبنان تعكس “خيارا شجاعا”.

وأضاف “يعاني نموذج لبنان المتعدد الأديان حاليا من هشاشة بالغة بسبب ديناميات المواجهة، على الرغم من أن البلاد لديها الآن رئيس جمهورية ورئيس وزراء يعملان معا”.

وأعلن لبنان الإثنين والثلاثاء يومي عطلة رسمية بمناسبة الزيارة، وتم اتخاذ تدابير أمنية مشددة، بما في ذلك إغلاق الطرق وحظر تحليق المسيّرات، وإقفال المحال التجارية في وسط المدينة مساء الاثنين، قبل القداس المقرر صباح الثلاثاء.

– “شجاعة” الأرمن –

ووصل الحبر الأعظم الى لبنان آتيا من تركيا، حيث حافظ على أسلوبه الحذر الذي يعتمده منذ انتخابه في أيار/مايو، مراعيا الحساسيات السياسية لمن التقاهم، ومُجددا رسائله المؤيدة للوحدة واحترام التنوع الديني.

واختتم صباح الأحد زيارته باحتفال طقسي مهيب تحت قبة كاتدرائية القديس جاورجيوس الأرثوذكسية في اسطنبول.

وقال البابا “في هذا الوقت من الصراعات الدموية والعنف، في أماكن قريبة وبعيدة، الكاثوليك والمسيحيون الأرثوذكس مدعوون إلى أن يكونوا بناة للسلام”.

قبيل ذلك، في الكاتدرائية الأرمنية بإسطنبول، أشاد البابا بـ”الشهادة المسيحية الشجاعة للشعب الأرمني على مر العصور، غالبا في ظروف مأسوية”.

كانت هذه إشارة، من دون تسميتها صراحة، إلى قضية المجازر الأرمنية، وهي مسألة شديدة الحساسية في ظل رفض أنقرة بشدة استخدام مصطلح الإبادة الجماعية لوصف هذه المجازر التي وقعت عامي 1915 و1916 في ظل السلطنة العثمانية.

وحظي لاوون الرابع عشر بترحيب حار من أتباع الطائفة الكاثوليكية الصغيرة في تركيا، إلا أن زيارته طغى عليها الهدوء بفعل التدابير الأمنية المكثفة التي ضيّقت إمكانات التواصل المباشر بين العامة والبابا.

