البابا لاوون الرابع عشر يزور الجزائر ضمن سلسلة تنقلات خارجية هذا العام

afp_tickers

2دقائق

أعلن الفاتيكان الأربعاء سلسلة زيارات خارجية يعتزم البابا لاوون الرابع عشر القيام بها في الأشهر المقبلة، بينها جولة إفريقية تشمل أربع دول منها الجزائر في أول زيارة بابوية في تاريخ هذا البلد.

ويزور البابا العاصمة الجزائرية وعنابة بين 13 و15 نيسان/ابريل، ثم ينتقل إلى الكاميرون حيث يزور ياوندي وبامندا ودوالا، قبل أن يتوجه في 18 من الشهر عينه إلى أنغولا حيث يزور العاصمة لواندا وموكسيما وسوريمو. وينهي جولته الإفريقية في غينيا الاستوائية حيث يزور مالابو ومونغومو وباتا بين 21 و23 نيسان/ابريل، وفق بيان صادر عن الفاتيكان.

كما تشمل محطات البابا الأميركي زيارة إلى إمارة موناكو في 28 آذار/مارس، ثم إسبانيا بين 6 و12 حزيران/يونيو، وفق الفاتيكان.

وفي الجزائر التي يبلغ عدد سكانها 47 مليون نسمة ويشكل الإسلام دين الدولة، يكفل الدستور حرية ممارسة الشعائر الدينية ضمن ضوابط قانونية تشمل ضرورة الاستحصال على ترخيص من الدولة لإقامة دور عبادة.

وكان لاوون الرابع عشر أبدى في كانون الأول/ديسمبر عقب انتهاء زيارته إلى تركيا ولبنان، والتي كانت جولته الخارجية الأولى منذ تسلّمه السدة البابوية في أيار/مايو 2025، رغبته في زيارة الجزائر بهدف رؤية الأماكن التي عاش فيها القديس أوغسطينوس، أحد كبار مفكّري المسيحية المتحدر من منطقة سوق أهراس في الجزائر الحالية.

وأكد البابا كذلك رغبته في مواصلة بناء جسور التواصل بين العالمين المسيحي والإسلامي.

وفي أنغولا والكاميرون اللتين تشهدان أزمات سياسية حادة واحتجاجات شعبية واسعة، ستُمثل زيارة البابا فرصة للدعوة إلى السلام في ظل تحولات كبيرة على المشهد الديني في البلدين.

كمك-لجم/جك/كام