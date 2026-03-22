البابا ليو: الحرب في الشرق الأوسط عار للعائلة البشرية

مدينة الفاتيكان 22 مارس آذار (رويترز) – قال البابا ليو اليوم الأحد إن الموت والدمار الناجمين عن الحرب في الشرق الأوسط “عار بالنسبة للعائلة البشرية كلها وصرخة إلى الله”، مجددا دعوته لوقف إطلاق النار بشكل فوري.

فمع دخول الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الرابع، قال أول بابا أمريكي إنه يواصل متابعة الوضع في الشرق الأوسط وباقي المناطق التي يمزقها العنف والحرب “بانزعاج”.

وقال ليو خلال صلاة التبشير الملائكي اليوم الأحد في ساحة القديس بطرس “لا يمكننا البقاء صامتين أمام معاناة هذه الأعداد الكبيرة من الأشخاص وضحايا النزاعات الأبرياء، فما يجرحهم يجرحنا نحن أيضا”.

وجدد البابا “بقوة النداء إلى المثابرة في الصلاة كي تتوقف الأعمال العدائية وكي تفتح أخيرا مسيرات سلام تقوم على الحوار الصادق واحترام كرامة كل شخص بشري”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية