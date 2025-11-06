The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

البابا يستقبل محمود عباس في الفاتيكان

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بحث البابا لاوون الرابع عشر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس “الحاجة الملحّة” لمساعدة المدنيين في غزة، وذلك في أول لقاء بينهما، بحسب الفاتيكان.

وتأتي الزيارة بعد شهر تقريبا على سريان وقف لإطلاق النار بين حماس وإسرائيل إثر حرب مدمّرة استمرّت عامين وأشعلها هجوم الحركة على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وتحدّث عباس ولاوون الرابع عشر هاتفيا في تموز/يوليو لكنهما عقدا الخميس أول لقاء شخصي بينهما منذ تنصيب البابا الأميركي في أيار/مايو.

وجاء في بيان للفاتيكان “أثناء محادثات وديّة، تم الإقرار بوجود حاجة ملحّة لتقديم مساعدات للسكان المدنيين في غزة ووضع حد للنزاع عبر السعي لحل الدولتين”.

وأشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد عشر سنوات على اعتراف الكرسي الرسولي رسميا بدولة فلسطين في إطار اتفاق تم التوقيع عليه عام 2015.

والتقى عباس مرارا سلف لاوون، البابا فرنسيس الذي توفي في نيسان/أبريل. 

وفي الأشهر الأخيرة من حبريته، شدد البابا الراحل خطابه ضد هجوم إسرائيل على غزة. لكن خليفته تبنى حتى الآن نبرة مدروسة أكثر.

وهو عبّر عن تضامنه مع غزة وندد بالتهجير القسري للفلسطينيين، لكنه قال إنه لا يمكن للكرسي الرسولي وصف ما يجري بـ”الإبادة”.

وبعد ظهر الأربعاء، وضع عباس الزهور على قبر فرنسيس في كنيسة سانتا ماريا ماجوري في روما. وقال لصحافيين “لا يمكنني أن أنسى ما قام به من أجل الفلسطينيين والشعب الفلسطيني”.

في 2014، انضم الرئيس الإسرائيلي حينذاك شيمون بيريز وعباس إلى صلاة من أجل السلام مع البابا فرنسيس في الفاتيكان وغرسا شجرة زيتون معا.

ومن المقرر بأن يجتمع عباس الجمعة مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

كمك-ار/لين/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية