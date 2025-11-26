البرهان يناشد ترامب التدخل لإنهاء الحرب في السودان

afp_tickers

3دقائق

دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء إلى العمل على إحلال السلام في السودان.

وكتب الزعيم الفعلي للسودان في مقال رأي نُشر في صحيفة وول ستريت جورنال “يتطلع الشعب السوداني الآن إلى واشنطن لاتخاذ الخطوة التالية: البناء على نزاهة الرئيس الأميركي والعمل معنا – ومع من يسعون بجدية إلى السلام في المنطقة – لإنهاء هذه الحرب”.

فشلت جهود الوساطة في وضع حد للحرب التي اندلعت بين البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وأودت بحياة عشرات الآلاف وشردت 12 مليونا وأسفرت عن أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

وأبدى ترامب اهتماما بالحرب لأول مرة الأسبوع الماضي وتعهد بإنهائها بعد أن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منه التدخل.

وكتب البرهان “يُجمع السودانيون على أن السيد ترامب قائد يتحدث بشكل صريح ويتصرف بحزم. ويعتقد كثيرون أنه عازم على التصدي للجهات الخارجية التي تُطيل معاناتنا”.

ولم يُسمِّ قائد الجيش الإمارات العربية المتحدة التي اتهمها مرارا بدعم قوات الدعم السريع ، وهو ما تنفيه الإمارات باستمرار.

وتحاول الولايات المتحدة والإمارات، إلى جانب السعودية ومصر، حاليا التوسط في هدنة.

وسبق أن عرقل كل من الجيش وقوات الدعم السريع المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي مقاله الذي نُشر الأربعاء وبلغ 1200 كلمة، قال البرهان إن الخيار هو “بين دولة ذات سيادة تحاول حماية مواطنيها، وميليشيا إبادة جماعية عازمة على تدمير المجتمعات”.

وحكومة البرهان مُعترف بها دوليا، وفي كانون الثاني/يناير خلصت الولايات المتحدة إلى أن قوات الدعم السريع ارتكبت إبادة في إقليم دارفور غرب السودان.

لكن قواته اتُهمت أيضا بارتكاب فظائع منذ بدء الحرب، بما في ذلك استهداف مدنيين وقصف مناطق سكنية عشوائيا.

وكتب البرهان الذي تعاون عام 2021 مع دقلو لطرد المدنيين من الحكومة الانتقالية، الأربعاء “لطالما أدركتُ أن قوات الدعم السريع كانت بمثابة برميل بارود”.

صار قائد قوات الدعم السريع محمد حمان دقلو الذي تعاون معه الجيش لخوض حروب على أطراف السودان، الذراع اليمنى لبرهان بعد انتفاضة السودان بين عامي 2018 و2019.

واندلع صراع على السلطة بينهما وتحول إلى حرب شاملة في 15 نيسان/أبريل 2023.

بها/غد/ص ك