البنتاجون: أمريكا توافق على مبيعات عسكرية محتملة لإسرائيل أكثر من 6.5 مليار دولار

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

30 يناير كَانُون ٱلثَّانِي (رويترز) – أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم الجمعة موافقة وزارة الخارجية الأمريكية على صفقات مبيعان عسكرية محتملة لإسرائيل بقيمة تتجاوز 6.5 مليار دولار بموجب ثلاثة عقود منفصلة.

وقال البنتاجون في بيانين منفصلين إن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة لمركبات تكتيكية خفيفة ومعدات ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 1.98 مليار دولار، وصفقة أخرى لبيع طائرات أباتشي إيه.إتش-64إي بقيمة 3.8 مليار دولار.

كما تم منح عقد عسكري ثالث بقيمة 740 مليون دولار.

والمتعاقد الرئيسي في الصفقة الأولى شركة إيه.إم.جنرال، في حين أن بوينج ولوكهيد مارتن هما المتعاقدان الرئيسيان على بيع طائرات أباتشي.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية )

