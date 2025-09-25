The Swiss voice in the world since 1935
البنك المركزي السويسري يبقي الفائدة عند صفر بالمئة على وقع الرسوم الجمركية الأميركية

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أبقى البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر بالمئة الخميس، محذرا من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة تُثقل كاهل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير.

كما أبقى البنك الوطني السويسري على توقعاته للنمو الاقتصادي عند ما بين 1 و1,5 % لهذا العام، لكنه عدّلها إلى أقل بقليل من 1 % لعام 2026 بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين. 

وقال البنك الوطني السويسري في بيان “تراجعت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بشكل كبير”. 

وأضاف “من المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الصادرات والاستثمار بشكل خاص. وتتأثر الشركات العاملة في قطاعي الآلات وصناعة الساعات بشكل خاص”.

فوجئت سويسرا الشهر الماضي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 39 % على السلع السويسرية، وهي من بين الأعلى ضمن هذه الإجراءات.

وكان المحللون يتوقعون أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عند صفر بالمئة.

نوو/غد/لين

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

