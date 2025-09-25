البنك المركزي السويسري يبقي الفائدة عند صفر بالمئة على وقع الرسوم الجمركية الأميركية

أبقى البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي عند صفر بالمئة الخميس، محذرا من أن الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة تُثقل كاهل اقتصاد البلاد الذي يعتمد على التصدير.

كما أبقى البنك الوطني السويسري على توقعاته للنمو الاقتصادي عند ما بين 1 و1,5 % لهذا العام، لكنه عدّلها إلى أقل بقليل من 1 % لعام 2026 بسبب الرسوم الجمركية وعدم اليقين.

وقال البنك الوطني السويسري في بيان “تراجعت التوقعات الاقتصادية لسويسرا بسبب الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة بشكل كبير”.

وأضاف “من المرجح أن تُضعف الرسوم الجمركية الصادرات والاستثمار بشكل خاص. وتتأثر الشركات العاملة في قطاعي الآلات وصناعة الساعات بشكل خاص”.

فوجئت سويسرا الشهر الماضي بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 39 % على السلع السويسرية، وهي من بين الأعلى ضمن هذه الإجراءات.

وكان المحللون يتوقعون أن يُبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة عند صفر بالمئة.

