البيت الأبيض: ولي العهد السعودي يزور واشنطن يوم 18 نوفمبر

من ستيف هولاند

واشنطن (رويترز) – قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيزور البيت الأبيض في 18 نوفمبر تشرين الثاني الجاري في زيارة عمل رسمية يلتقي خلالها بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تأتي الزيارة في وقت يسعى فيه ترامب إلى حثّ السعودية على الانضمام إلى اتفاقيات إبراهيم، التي توصل إليها ترامب في عام 2020 مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ويتردد السعوديون في الانضمام مع غياب أي خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.

وقال ترامب لبرنامج (60 دقيقة) على قناة سي.بي.إس في مقابلة بُثت يوم الأحد إنه يعتقد أن السعوديين سينضمون إلى الاتفاقيات في نهاية المطاف.

وقد يناقش ترامب وبن سلمان أيضا اتفاقية دفاع أمريكية سعودية. وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز قبل أسبوعين أن هناك آمالا في أن يوقع البلدان الاتفاقية خلال زيارة ولي العهد.

وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب لرويترز “هناك مناقشات جارية بشأن توقيع شيء ما عندما يأتي ولي العهد، لكن التفاصيل في تغير مستمر”.

وسعى السعوديون إلى الحصول على ضمانات أمريكية رسمية للدفاع عن المملكة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على أسلحة أمريكية أكثر تطورا.

وتعد المملكة من أكبر مشتري الأسلحة الأمريكية، وحافظت الدولتان على علاقات قوية لعقود بناء على اتفاقية تورد بموجبها المملكة النفط بينما توفر واشنطن الأمن.

وخلال زيارة ترامب إلى الرياض في مايو أيار الماضي، وافقت الولايات المتحدة على بيع السعودية حزمة أسلحة تُقارب قيمتها 142 مليار دولار.

