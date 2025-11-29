البيرو تعلن حالة الطوارئ على حدودها مع تشيلي تحسبا لموجة كبيرة من المهاجرين

afp_tickers

2دقائق

أعلنت حكومة البيرو الجمعة حالة الطوارئ على حدودها الجنوبية مع تشيلي، متوقعة تدفقا للاجئين يحاولون الفرار من المرشح اليميني المتطرف خوسيه أنطونيو كاست الذي يُحتمل أن يتولى الرئاسة.

وبموجب مرسوم للحكومة، سيعزز الجيش البيروفي مراقبة الحدود في منطقة تاكنا الجنوبية لمدة 60 يوما، بعد انتهاء الانتخابات التي ستُجرى في 14 كانون الأول/ديسمبر، ويتنافس فيها كاست المعروف بتشدده في قضايا الهجرة، مع المرشحة اليسارية جانيت جارا.

وتهدف حالة الطوارئ أيضا إلى “التصدي للجرائم وحالات العنف الأخرى” في المنطقة الحدودية.

ستتولّى الشرطة الوطنية في البيرو الحفاظ على الأمن الداخلي مدعومة من القوات المسلحة، بحسب المرسوم.

وكان رئيس البيرو خوسيه جيري قد أعلن الجمعة أن اتخاذ هذا القرار وشيك، بعد ورود تقارير عن وجود عشرات المهاجرين العالقين على الحدود بين تشيلي والبيرو.

وأظهر مقطع فيديو نشره الحاكم التشيلياني لمنطقة أريكا الحدودية، على بُعد حوالى 2200 كيلومتر شمال سانتياغو، عشرات الأشخاص يحاولون الخروج من تشيلي عند معبر تشاكالوتا-سانتا روزا الحدودي.

بور-ديس/رك/ب ق