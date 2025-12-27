التحالف بقيادة السعودية: سيتم التعامل مع التحركات العسكرية في حضرموت باليمن

القاهرة 27 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم السبت أن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أكد أن أي تحركات عسكرية من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، المجموعة الانفصالية الرئيسية في جنوب اليمن، تتعارض مع جهود خفض التصعيد في محافظة حضرموت شرق البلاد سيتم التعامل معها لحماية المدنيين.

وجاء بيان المتحدث باسم قوات التحالف اللواء ركن تركي المالكي ردا على طلب من رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي للتحالف باتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين في حضرموت من “الانتهاكات الإنسانية الجسيمة والمروعة بحقهم من قبل العناصر المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي”.

وأجبر المجلس الانتقالي الجنوبي الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية على مغادرة مقرها في عدن، وأعلن بسط سيطرته على مساحات واسعة من الجنوب هذا الشهر.

ورفض المجلس الانتقالي الجنوبي أمس الجمعة مطلبا سعوديا لقواته بالانسحاب من المناطق التي سيطر عليها في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلا إنه سيواصل تأمين محافظتي حضرموت والمهرة في شرق البلاد.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب – إعداد حسن عمار ورحاب علاء للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)