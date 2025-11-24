الجزء الثاني من “ويكد” يتصدر شباك التذاكر في أميركا الشمالية

تصدّر الجزء الثاني من فيلم “ويكد” الكوميدي الموسيقي شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققا إيرادات قياسية بلغت 150 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة.

ووصف المحلل في شركة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” ديفيد غروس، الفيلم بأنه “مذهل ومحطم للأرقام القياسية”.

وفي الجزء الثاني من الفيلم الذي صدر العام الماضي، تعود سينتيا إيريفو ومغنية البوب أريانا غراندي من جديد إلى أرض أوز السحرية المأهولة بالساحرات.

الفيلم مقتبس من مسرحية موسيقية عُرضت في “برودواي” تستند إلى رواية غريغوري ماغواير الصادرة عام 1995، والمستوحاة بدورها من قصة “ذي ويزرد اوف اوز” التي صدرت عام 1900.

وفي الفيلم، تواجه غليندا التي تؤدي دورها أريانا غراندي، وإلفابا التي تؤدي دورها سينتيا إيريفو، مكائد الساحر (جيف غولدبلوم) ومدام موريبل (ميشيل يوه).

وقال غروس “إنه فيلم هوليوودي ضخم يحقق نجاحات”، مع “قصة مغامرة مذهلة تُروى من منظور أنثوي”، بحسب غروس.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم “ناو يو سي مي: ناو يو دونت” محققا إيرادات بـ9,1 ملايين دولار. ويشارك في بطولته جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر ودايف فرنكو ووودي هارلسون الذين يستهدفون مجرمين خطرين.

وحلّ ثالثا في الترتيب فيلم “بريديتر: بادلاندز”، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج شركة “توينتيث سينتشري”، مع عائدات بلغت 6,3 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم “ذي رانينغ مان” المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل، محققا 5,8 ملايين دولار.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم “رانتال فاميلي” من بطولة بريندان فريزر الذي يؤدي دور ممثل ينتهي به المطاف في اليابان.

في ما يأتي بقية الأفلام في التصنيف:

6- “سيسو: رود تو ريفنج” (2,6 مليون دولار)

7- “ريغريتينغ يو” (1,5 مليون دولار)

8- “نورمبرغ” (1,2 مليون دولار)

9- “بلاك فون 2” (مليون دولار)

10- “ساراز أويل” (770 ألف دولار)

