الجولة المقبلة من المحادثات النووية بين أمريكا وإيران تُعقد في عُمان مطلع الأسبوع

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دبي (رويترز) – من المرجح أن تُعقد جولة رابعة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في العاصمة العُمانية مسقط حيث تشير وسائل إعلام رسمية إيرانية إلى يوم 11 مايو أيار موعدا محتملا.

وحذر مصدر إيراني مقرب من فريق التفاوض من أن التوقيت لم يتم تحديده بعد قائلا لرويترز “ستجري المحادثات على مدى يومين في مسقط، إما يومي السبت والأحد أو الأحد والاثنين”.

وكان من المقرر في البداية عقد الجولة الرابعة من المفاوضات في الثالث من مايو أيار في روما لكن تم تأجيلها مع الوسيط عُمان بسبب “أسباب لوجستية”.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري، قال كبير المفاوضين الأمريكيين ستيف ويتكوف أيضا إن واشنطن تحاول عقد الجولة القادمة من المحادثات في مطع الأسبوع المقبل، وذلك بعد يوم من تأكيد وزارة الخارجية الإيرانية التزام طهران بالنهج الدبلوماسي مع واشنطن.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران والقوى العالمية، بقصف إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع إدارته لحل النزاع المستمر منذ فترة طويلة.

وتقول دول غربية إن البرنامج النووي الإيراني يهدف إلى إنتاج أسلحة نووية في حين تصر إيران على أنه مخصص لأغراض مدنية بحتة.