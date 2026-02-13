الجيش الأمريكي: إكمال مهمة نقل معتقلي الدولة الإسلامية من سوريا للعراق
13 فبراير شباط (رويترز) – قالت القيادة المركزية الأمريكية اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية أنجزت مهمتها في سوريا لنقل معتقلين من تنظيم الدولة الإسلامية إلى العراق.
وأضافت القيادة المركزية في بيان “بدأت مهمة النقل التي استمرت 23 يوما في 21 يناير، وأسفرت عن نجاح القوات الأمريكية في نقل أكثر من 5700 مقاتل بالغ من تنظيم الدولة الإسلامية من مراكز الاحتجاز في سوريا إلى الحجز بالعراق”.
وبدأت عملية النقل عقب هجوم خاطف نفذته قوات الحكومة السورية في شمال شرق البلاد ضد قوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد، وهي حليفة للولايات المتحدة اضطلعت بمهمة حراسة منشآت احتجاز لمعتقلي تنظيم الدولة الإسلامية على مدى سنوات.
وفي 29 يناير كانون الثاني، توسطت الولايات المتحدة في اتفاق لوقف إطلاق النار ينص على دمج المقاتلين الأكراد تدريجيا في مؤسسات الدولة المركزية.
وذكر الميجر جنرال كيفن لامبرت، وهو من قيادات القيادة المركزية الأمريكية “التطبيق الناجح والمنظم والآمن لعملية النقل سيساعد في منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية إلى الظهور في سوريا”.
وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لرويترز في مقابلة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن إن المحادثات بدأت مع “عدد من الدول العربية والإسلامية” لاستعادة مواطنيها.
وأضاف أن بغداد ستحتاج إلى مساعدات مالية إضافية للتعامل مع هذا التدفق.
