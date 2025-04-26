الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلقه الحوثيون ومسيّرة من جهة الشرق

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض صاروخا تبنى المتمرودن الحوثيون في اليمن إطلاقه، قبل دخوله أراضي إسرائيل ومسيّرة آتية من الجهة الشرقية للدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان “إثر انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”.

بعيد ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل اعتراض “مسيّرة متّجهة نحو الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية”.

ويسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء.

وأعلن الحوثين، المدعومون من إيران، السبت تبنيهم إطلاق صاروخ قالوا إنّه استهدف قاعدة عسكرية إسرائيلية في صحراء النقب.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع أن المتمردين اليمنيين نفذوا “عمليةً عسكريةً استهدفتْ قاعدةَ نيفاتيمَ الجويةَ في منطقةِ النقبِ جنوبيَّ فلسطينَ المحتلةِ وذلك بصاروخٍ باليستيٍّ فرطِ صوتيٍّ نوعِ فلسطين2″، وأكّد أنّ الصاروخ “وصلَ إلى هدفه”.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتبنّت مجموعة أخرى موالية لإيران هي “المقاومة الإسلامية في العراق” هجمات مماثلة ضد إسرائيل.

تتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي تم اعتراضه خلال الليل هو الصاروخ الثاني والعشرون الذي يطلقه الحوثيون منذ استئناف هجماتهم عندما جددت إسرائيل هجومها على غزة في 18 آذار/مارس.

فاغ-في/شي-ود -هت/غ ر