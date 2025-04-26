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الجيش الإسرائيلي يعترض صاروخا أطلق من اليمن ومسيّرة من جهة الشرق

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أعلن الجيش الإسرائيلي السبت أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل دخوله أراضي إسرائيل ومسيّرة آتية من الجهة الشرقية للدولة العبرية.

وقال الجيش في بيان “إثر انطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في مناطق عدة في إسرائيل، اعتُرض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله الأراضي الإسرائيلية”.

بعد ذلك بقليل، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان منفصل اعتراض “مسيّرة متّجهة نحو الأراضي الإسرائيلية من الجهة الشرقية”.

يسيطر الحوثيون على مناطق واسعة من اليمن بينها العاصمة صنعاء. 

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، شنّ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضدّ الدولة العبرية وضدّ سفن في البحر الأحمر يقولون إنها على ارتباط بها.

وتبنّت مجموعة أخرى موالية لإيران هي “المقاومة الإسلامية في العراق” هجمات مماثلة ضد إسرائيل.

تتعرّض مناطق الحوثيين في اليمن لغارات شبه يومية يحمّلون الولايات المتحدة مسؤوليتها منذ أعلنت واشنطن في 15 آذار/مارس إطلاق عملية عسكرية ضدهم لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن. 

ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الصاروخ الذي تم اعتراضه خلال الليل هو الصاروخ الثاني والعشرون الذي يطلقه الحوثيون منذ استئناف هجماتهم عندما جددت إسرائيل هجومها على غزة في 18 آذار/مارس.

فاغ-في/غ ر-شي-ود/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية