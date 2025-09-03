الجيش الإسرائيلي يعترض صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن

(رويترز) – قال الجيش الإسرائيلي يوم الأربعاء إنه اعترض صاروخا أُطلق من اليمن، فيما دوت صفارات الإنذار في تل أبيب وعدة مناطق أخرى في أنحاء إسرائيل.

وفي وقت لاحق أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم قائلين إنهم أطلقوا صاروخين باليستيين على تل أبيب، في ما وصفوه بأنه “رد أولي” على الهجمات الإسرائيلية على اليمن.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان في وقت متأخر يوم الأربعاء “هذا الصباح… خلص فحص ميداني إلى أن نظام الحوثيين الإرهابي استخدم صاروخا عنقوديا سطح-سطح”.

وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم في وقت لاحق عن إطلاق صاروخ آخر اعترضه الجيش الإسرائيلي أيضا.

وتطلق جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران صواريخ وطائرات مسيرة من على بعد آلاف الكيلومترات شمالا باتجاه إسرائيل، فيما تقول إنها حملة دعم للفلسطينيين.

وترد إسرائيل بقصف المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحُديدة الحيوي. وأدى القصف الإسرائيلي الأحدث إلى مقتل مسؤولين حوثيين كبار، بمن فيهم رئيس حكومتهم.

ودأب الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، على مهاجمة سفن في البحر الأحمر منذ بداية حرب غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وتالا رمضان وجنى شقير ويمنى إيهاب – إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران ومحمود رضا مراد)