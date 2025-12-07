الجيش الإسرائيلي يعلن قتل فلسطينيين اثنين في جنوب الضفة إثر محاولة دهس

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد قتل فلسطينيين في مدينة الخليل في جنوب الضفة الغربية المحتلة، لافتا الى أن أحدهما حاول دهس جنود بمركبته، في حين أن الثاني لم يكن “متورطا”.

وقال الجيش في بيان “بالأمس (السبت)، قام إرهابي بالإسراع بسيارته نحو جنود الجيش الإسرائيلي خلال نشاطٍ عملياتي عند نقطة تفتيش أمنية في الخليل. وردّ الجنود بإطلاق النار على الإرهابي داخل المركبة، ما أدى إلى تحييده”.

وأضاف “ووفقًا لتقرير ورد لاحقًا، تبيّن أن شخصًا غير متورّط كان موجودًا في المنطقة قد أُصيب أيضًا، بالإضافة إلى الإرهابي الذي تم تحييده”.

وفي بيان مقتضب الأحد، قالت وزارة الصحة الفلسطينية “الهيئة العامة للشؤون المدنية تُبلغ وزارة الصحة باستشهاد الفتى أحمد خليل أحمد الرجبي (17 عاما) برصاص جيش الاحتلال في منطقة باب الزاوية بالخليل، مساء أمس السبت”.

وسبق ذلك إعلان وزارة الصحة الفلسطينية مساء السبت أن مستشفى الخليل الحكومي استقبل “جثمان الشهيد زياد نعيم جبارة أبو داود (55 عاماً)، وقد استشهد برصاص الاحتلال في مدينة الخليل مساء السبت”.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها تسلمت “شهيدا واحدا من منطقة باب الزاوية في مدينة الخليل وهو عامل نظافة”.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الضحية “غير المتورط” هو عامل النظافة الذي كان يستقل مركبة مختلفة عن تلك المستخدمة في محاولة الهجوم.

وفي الخليل، شيّع مئات من الفلسطينيين عامل النظافة أبو داود، بينهم عُمال من بلدية الخليل شاركوا وهم يرتدون بزة العمل البرتقالية.

ووصف والده نعيم أبو داود قتل ابنه بأنه “اعتداء همجي”.

وقال الأب “طلبوا من السيارة أن تقف فتوقفت، كان (ابنه) بجانب حاوية النفايات، أطلقوا عليهم النار”.

وأضاف “اعتداء همجي، ماذا تتوقع من عدو؟”.

وشهد الجمعة أيضا مقتل شاب برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في قرية أودلا جنوب نابلس.

وقال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس حينها إن جنوده العاملين في أودلا أطلقوا النار وأصابوا شخصا بعد “وقوع مواجهة عنيفة ألقى خلالها إرهابيون الحجارة” في اتجاه القوات.

وارتفعت وتيرة العنف في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الإسرائيلية في غزة إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم الهدنة الهشة بين إسرائيل وحماس والتي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وقتلت القوات الإسرائيلية أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بينهم عدد من المسلحين، في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات فلسطينية أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية منذ العام 1967.

