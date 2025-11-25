الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا اتهمه بمهاجمة مستوطنة شمال الضفة الغربية

قُتل شاب فلسطيني الثلاثاء قرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة برصاص القوات الإسرائيلية التي اتهمته بقتل مستوطن خلال هجوم نفذه في صيف 2024.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلّغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية “باستشهاد الشاب سلطان نضال عبد العزيز (22 عاما) برصاص الاحتلال في مركة جنوب جنين”.

وأفاد الجيش وجهاز الشاباك (الأمن الداخلي) في بيان مشترك أن القوات الإسرائيلية قتلت شخصا وصفته بأنه “إرهابي” وأنه نفذ هجوما في مستوطنة كدوميم في شمال الضفة الغربية في 18 آب/أغسطس 2024، أسفر عن مقتل حارس أمن يُدعى جدعون بيري .

وجاء في البيان إن المهاجم “ضرب (الحارس) بمطرقة وقتله، ثم سرق سلاحه الناري ومركبته ولاذ بالفرار”.

وأضاف أن أجهزة الأمن طوقت المبنى الذي تحصن فيه وقامت “بتصفيته بعد تبادل لإطلاق النار” واعتقلت خمسة فلسطينيين تشتبه “بتعاونهم معه”.

وأضاف البيان أنه عقب تمشيط المبنى، عثر الجنود على أسلحة ولا سيما بندقية من نوع M16، وعبوات ناسفة، ومخازن ذخيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن القوات الإسرائيلية حاصرت منزلا في قرية مركة “وسط تحليق الطيران الحربي وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقذائف الإنيرغا” المضادة للدبابات تجاه المنزل المحاصر.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن بلدة مركة وبلدات جنين المجاورة تشهد “عمليات اقتحام متكررة من قبل قوات الاحتلال، تشمل حصار المنازل واستهدافها بالرصاص والقذائف، ضمن سياسة الاحتلال لملاحقة الشباب، وفرض السيطرة العسكرية على المناطق الفلسطينية”.

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين أنه قتل فلسطينيا قال إنه نفذ عملية دهس بسيارة عند مدخل نابلس شمال الضفة الغربية في 29 أيار/مايو 2024 أسفرت عن مقتل جنديين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها أبلغت “باستشهاد الشاب عبد الرؤوف خالد عبد الرؤوف اشتية (30 عاماً) من بلدة تل برصاص الإحتلال في مدينة نابلس، واحتجاز جثمانه”.

وقال شهود عيان لوكالة فرانس برس إنهم رأوا الكثير من الدماء لكن لم يعثروا على جثة القتيل في المنزل الذي هاجمه الجنود.

تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، بعد هجوم حركة حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أطلق شرارة الحرب في قطاع غزة.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، قُتل أكثر من ألف فلسطيني، بينهم مقاتلون، في الضفة الغربية برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين منذ بدء الحرب.

وفي الفترة نفسها، قُتل 43 إسرائيليا على الأقل، بينهم جنود، في هجمات نفذها فلسطينيون في الضفة الغربية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

