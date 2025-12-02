الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيَين ويهدم منزلين في الضفة الغربية المحتلة

afp_tickers

5دقائق

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه قتل شابين قال إنهما هاجما جنوده في حادثتين منفصلتين وقعتا في الضفة الغربية المحتلة، بينما أفادت السلطة الفلسطينية بأن القتيلين في السابعة عشرة والثامنة عشرة من العمر.

وقعت الحادثة الأولى مساء الإثنين بالقرب من الخليل في جنوب الضفة التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، وتعرضّت فيها جندية لإصابة طفيفة إثر صدمها بسيارة في عملية دهس، فق ما جاء في بيان صادر عن الجيش.

وبعد مطاردة استمرّت ساعات، قتل السائق “خلال محاولة توقيفه” عندما “حاول الهرب معرّضا حياة الجنود للخطر وهم ردّوا بإطلاق النار”، بحسب البيان.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن الهيئة العامة للشؤون المدنية في الضفة الغربية أبلغتها بـ”استشهاد الشاب مهند طارق محمد زغير (17 عاما)، برصاص الاحتلال في مدينة الخليل، واحتجاز جثمانه”.

أما الحادثة الثانية فوقعت بالقرب من رام الله في وسط الضفة، بحسب الجيش.

وأكدت وزارة الصحة “استشهاد الشاب محمد رسلان أسمر (18 عاما) من بلدة بيت ريما برصاص الاحتلال”، واحتجاز الجيش جثمانه.

أوفد الجيش إثر تلقّيه بلاغا عسكريين إلى محيط مستوطنة عطيرت حيث قام “مشتبه به بطعن جنود ردّوا عليه بإطلاق النار وأردوه قتيلا”، بحسب بيان عسكري.

وأفادت خدمة الاسعاف الإسرائيلية “نجمة داود الحمراء” بإصابة شخصين في العشرين من العمر إصابة طفيفة.

ووصفت كل من حركتي الجهاد الإسلامي وحماس العملية في بيانين منفصلين بأنها “بطولية”.

وفي بيانها، رأت حركة حماس أن العملية “رد طبيعي على جرائم الاحتلال، ورسالة واضحة بأن محاولاته كسر إرادة شعبنا عبر العمليات العسكرية والقتل والاعتقالات اليومية والإعدامات الميدانية لن تجدي نفعاً”.

– هدم منزلين –

وفي مدينتي نابلس وطوباس في شمال الضفة الغربية المحتلة، هدم الجيش الإسرائيلي خلال الليل وعند الفجر، منزلي شابين قال إنهما “نفذا هجومين منفصلين”.

وفي رده على استفسارات وكالة فرانس برس، أكد الجيش الإسرائيلي أنه هدم في نابلس منزل عبد الكريم صنوبر الذي قال إنه “مسؤول عن زرع متفجرات والتخطيط لهجوم” على حافلات في بات يام وحولون (قرب تل أبيب) في 20 شباط/فبراير 2025.

وبحسب البيان فإن صنوبر “معتقل في أحد السجون الإسرائيلية منذ تموز/يوليو الماضي”.

وأظهرت لقطات فرانس برس جنودا إسرائيليين فوق سطح أحد المباني في قرية زواتا شمال غرب نابلس، قبل أن يقوموا بتفجير الطابق الأخير من المبنى.

وفي قرية عقابا في محافظة طوباس التي ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية فيها منذ الأسبوع الماضي، هدم الجيش منزل أيمن غنّام، الذي يتهمه بتنفيذ “هجوم بإطلاق نار” أدى إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخر.

وأظهرت لقطات فرانس برس الأهالي وهم يتفقدون المنزل المهدم حيث تبعثرت الحجارة التي خرجت من بينها القضبان الحديدية، فيما رفع عدد منهم العلم الفلسطيني فوق الأنقاض.

وقال نشأت غنّام، شقيق المتهم إن عسكريين “جاءوا خلال اليومين الماضيين وأخذوا قياسات المنزل، لم يخبرونا بشيء”.

وأكد أن “أحدا لم يكن في المنزل، خرجنا قبل أن يصلوا”.

تزايدت وتيرة العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء الحرب في قطاع غزة بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ولم يتراجع منسوب العنف رغم الهدنة في القطاع التي دخلت حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وقتل الجنود الإسرائيليون أو المستوطنون أكثر من ألف فلسطيني، بعضهم من المسلحين، في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.

في المقابل، قُتل ما لا يقل عن 44 إسرائيليا، بينهم جنود ومدنيون، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال عمليات عسكرية إسرائيلية، وفق أرقام رسمية إسرائيلية.

افم/م ن-ها/ص ك