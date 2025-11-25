الجيش السوداني يعلن صد هجوم للدعم السريع في كردفان وواشنطن تحض الطرفين على قبول مقترح الهدنة

afp_tickers

5دقائق

أعلن الجيش السوداني الثلاثاء صد هجوم لقوات الدعم السريع على بلدة استراتيجية في جنوب كردفان، في حين دعت واشنطن الجانبين المتحاربين إلى قبول مقترح وقف إطلاق النار في البلاد الذي دمّرته الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

وفي نيسان/أبريل 2023، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان وحليفه السابق محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع الذي اتهمتها منظمة العفو الدولية الثلاثاء بارتكاب “جرائم حرب” خلال محاولتها السيطرة على مدينة الفاشر أخيرا.

في الأسابيع الأخيرة ومنذ سقوط الفاشر، تتوالى تقارير عن عمليات قتل جماعي وعنف عرقي وخطف واعتداءات جنسية، فيما أشارت منظمات حقوقية إلى وقوع عمليات قتل على أساس عرقي في المناطق الخاضعة لسيطرة الدعم السريع.

ومنذ ورود هذه التقارير تكثفت الجهود الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار، ولا سيما من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن البرهان رفض مقترح الهدنة الأخير الذي قدم نيابة عن الدول الوسيطة (الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر) والذي لم تكشف تفاصيله، معتبرا أنه “الأسوأ حتى الآن”.

وأعلنت قوات الدعم السريع الاثنين هدنة إنسانية من طرف واحد تستمر ثلاثة أشهر وقال قائدها في كلمة مسجلة إ… نعلن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثة أشهر” والموافقة على تشكيل آلية مراقبة دولية.

والثلاثاء، قال الجيش السوداني في بيان إن قواته تمكنت من “صد محاولة هجوم” فجرا على قاعدة للمشاة في بلدة بابنوسة.

وتُعد بابنوسة آخر معاقل الجيش في ولاية غرب كردفان وتقع على طريق سريع يربط المنطقة بدارفور، حيث خسر الجيش الشهر الماضي آخر قاعدة له في مدينة الفاشر.

وقال الجيش الذي يُقاتل لمنع قوات الدعم السريع من السيطرة على مزيد من الأراضي في إقليم كردفان إنه كبد المهاجمين “خسائر فادحة في الأرواح والعتاد” وأن قواته “استولت على عدد من المركبات القتالية ودمرت أخرى وحصيلة المعركة هلاك لعدد من قادة المليشيا الميدانيين والمئات من المرتزقة”.

– هدنة بلا شروط –

من جهته، أكّد مبعوث الرئيس الأميركي إلى إفريقيا مسعد بولس الثلاثاء أن طرفي النزاع في السودان غير موافقين على مقترح وقف إطلاق النار، ودعاهما إلى قبول خطة واشنطن من “دون شروط مسبقة”.

وقال بولس للصحافيين في العاصمة الإماراتية أبوظبي “نناشد الطرفين قبول الهدنة الإنسانية كما عُرضت عليهما دون شروط مسبقة”.

وأضاف “نرغب بأن يقبلا النص المحدد الذي قُدّم لهما”.

وجاءت تصريحات بولس خلال إحاطة إعلامية مشتركة مع المستشار الرئاسي الإماراتي أنور قرقاش في أبوظبي، يعد أيام على اتهام قائد الجيش السوداني المبعوث الأميركي بأنه “يتحدث بلسان الإمارات” ويردّد مواقفها.

وتُتّهم الإمارات على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع التي تخوض حربا ضد الجيش.

لكن أبوظبي لطالما نفت هذه الاتهامات.

واتّهم البرهان مجموعة الوساطة في السودان المعروفة باسم “الرباعية” والتي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، الأحد بأنها “غير محايدة” بسبب عضوية الإمارات فيها.

لكن بولس نفى اتهامات البرهان، قائلا “كان يُشير إلى شيء غير موجود”، مضيفا “ليست لدينا أدنى فكرة عمّا يتحدث”.

وأضاف “علينا تجاهل هذه التصريحات والتعليقات وأن نركّز على جوهر المسألة وهو الأزمة الإنسانية”.

من جهتها، انتقدت أبوظبي الإثنين رفض البرهان لمقترح الهدنة واتهمته بعرقلته.

وكانت قوات الدعم السريع أعلنت في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر قبولها مقترح هدنة إنسانية، بعد سيطرتها في 26 تشرين الأول/أكتوبر على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور بغرب السودان.

وفي أيلول/سبتمبر، اقترحت الرباعية خطة تتضمن هدنة لمدة ثلاثة أشهر واستبعاد الحكومة الحالية وقوات الدعم السريع من المشهد السياسي لما بعد النزاع، وهو بند رفضه الجيش حتى الآن.

ته/م ل-الح