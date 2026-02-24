الجيش اللبناني يأمر بالرد على إطلاق نار إسرائيلي بموقع بالجنوب

reuters_tickers

1دقيقة

دبي 24 فبراير شباط (رويترز) – ذكر الجيش اللبناني في منشور على منصة إكس اليوم الثلاثاء أن قيادة الجيش أصدرت أوامر “بتعزيز” موقع عسكري قالت إنه تعرض لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، “والرد على مصادر النيران”.

وأوضح الجيش في بيانه أن محيط نقطة مراقبة جديدة على “الحدود الجنوبية في منطقة سردة-مرجعيون تعرض… لإطلاق نار من الجانب الإسرائيلي، بالتزامن مع تحليق مسيرة إسرائيلية على علو منخفض وإطلاقها تهديدات بهدف دفع العناصر إلى المغادرة”.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز )