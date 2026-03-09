الحرس الثوري الإيراني: سنفتح مضيق هرمز لسفن الدول التي تطرد سفراء أمريكا وإسرائيل

9 مارس آذار (رويترز) – ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الاثنين أن الحرس الثوري أعلن أن أي دولة عربية أو أوروبية ستطرد سفراء إسرائيل والولايات المتحدة من أراضيها ستتمتع بكامل السلطة والحرية في العبور من مضيق هرمز.

وأدت الأزمة في الشرق الأوسط إلى توقف الشحن البحري وصادرات الطاقة عبر مضيق هرمز الحيوي الذي ينقل ما يقرب من خمس تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

ولا تزال مئات السفن راسية على جانبي الممر المائي الاستراتيجي، في حين تراقب أسواق النفط والشحن أي مؤشر على احتمال استئناف الملاحة عبر الممر المائي الضيق.

