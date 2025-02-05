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الحكومة الأسترالية تحظر برنامج الذكاء الاصطناعي ديب سيك على الأجهزة الحكومية

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قررت أستراليا حظر استخدام برامج الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ديب سيك (DeepSeek) الصينية على جميع الأجهزة الحكومية، في مواجهة “خطر” اعتبرته غير مقبول على الصعيد الأمني.

وقالت وزيرة الداخلية ستيفاني فوستر في توجيه صدر الثلاثاء، “بعد تحليل المخاطر والتهديدات، قرّرت أنّ استخدام منتجات وتطبيقات وخدمات إنترنت تابعة لديب سيك، يشكّل مستوى غير مقبول من المخاطر الأمنية بالنسبة إلى الحكومة الأسترالية”.

وأضافت أنّه ستتم “إزالة” برامج ديب سيك الأربعاء من “كل المعدّات الثابتة والمتحرّكة للحكومة الأسترالية”. 

وأثار إطلاق روبوت المحادثة R1 ذهولا في ظل قدراته على منافسة البرامج المشابهة الأميركية بكلفة أقل، وفق الشركة.

وأثارت ديب سيك مخاوف السلطات في دول عدّة.

وقبل أستراليا، أعلنت تايوان الأسبوع الماضي منع موظفيها الحكوميين من استخدام تطبيقات الشركة الصينية الناشئة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن حماية البيانات الشخصية الجمعة أنّها طلبت من ديب سيك توضيحات بشأن تعاملها مع المعلومات المقدّمة من المستخدمين، الأمر الذي قامت به دول أخرى أيضا مثل فرنسا وإيرلندا.

ملم/ناش/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية