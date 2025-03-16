الحوثيون يعلنون استهداف حاملة طائرات في البحر الأحمر ردا على الضربات الأميركية

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أعلن المتمردون الحوثيون في اليمن الأحد استهداف حاملة طائرات أميركية في البحر الأحمر، ردّا على الضربات الأميركية على اليمن التي أوقعت 31 قتيلا، وفق وزارة الصحة التابعة لهم.

وجاء في بيان صادر عن الحوثيين “شنّ العدو الأمريكي عدوانا سافرا على بلدنا خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة والبيضاء وحجة وذمار ومأرب ولجوف”.

وأضاف “ردّا على هذا العدوان، نفّذت القوات المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها حاملة الطائرات الأمريكية +يو إس إس هاري ترومان+ والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر وذلك ب18 صاروخا بالستيا ومجنحا وطائرة مسيرة”.

ولم يؤكد بعد اي مصدر آخر حصول الاستهداف.

وكان الحوثيون أعلنوا قبل أيام عزمهم على استئناف هجماتهم على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر امتدادا إلى بحر العرب، حتى “إعادة فتح المعابر” وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

ونفّذ الحوثيون الذين ينتمون الى “محور المقاومة” المدعوم من إيران، منذ بدء الحرب في قطاع غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023، مئات الهجمات على سفن قالوا إنها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وتوقفوا لبعض الوقت بعد بدء تطبيق الهدنة في 19 كانون الثاني/يناير.

– الحملة مستمرة –

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز أعلن في وقت سابق الأحد أن الضربات التي نفّذتها القوات الأميركية ليل السبت على مناطق واقعة تحت سيطرة الحوثيين في اليمن، قتلت “العديد” من قادة المتمردين. ووجّه تحذيرا إلى إيران بوجوب التوقف عن دعم المتمردين وهجماتهم على السفن في البحر الأحمر.

وقال لشبكة “إيه بي سي” إن الولايات المتحدة “لن تحاسب الحوثيين فحسب، بل سنحاسب إيران، داعمتهم، أيضا”.

وأضاف “إذا كان هذا يعني استهداف السفن التي أرسلها مدربوهم الإيرانيون للمساعدة (…) وأشياء أخرى أرسلوها لمساعدة الحوثيين على مهاجمة الاقتصاد العالمي، فإن هذه الأهداف ستكون على الطاولة أيضا”.

وفي ظهور آخر على قناة “فوكس نيوز”، قال والتز إن الضربات “تحذير لإيران بأن الكيل قد طفح”.

وتوعّد وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الأحد بشن حملة صاروخية “لا هوادة فيها” حتى تتوقف هجمات الحوثيين.

وقال هيغسيث في مقابلة تلفزيونية مع قناة “فوكس بيزنس”، “أريد أن أكون في غاية الوضوح، هذه الحملة تتعلق بحرية الملاحة واستعادة الردع”.

وأكد هيغسيث أن الولايات المتحدة لا تسعى الى الانخراط في حرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط.

وقال “لا يهمنا ما يحدث في الحرب الأهلية اليمنية”.

وأضاف “الأمر يتعلق بوقف إطلاق النار على سفن في هذا الممر المائي الحيوي، وإعادة حرية الملاحة، وهي مصلحة وطنية أساسية للولايات المتحدة”.

وكان الحوثيون الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من اليمن وخصوصا العاصمة صنعاء، توعّدوا بالرد على الضربات.

وقالوا في بيان السبت أنّ قواتهم “لن تترددَ في استهدافِ كافةِ القطعِ الحربيةِ الأميركيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي ردّا على العدوان على بلدنا”.

ونقلت قناة “المسيرة” عن المكتب السياسي لحركة “أنصار الله”، الاسم الرسمي للحوثيين، أن “العدوان لن يمر من دون ردّ، وقواتنا المسلحة اليمنية على أتمّ الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

– “انتهى وقتكم” –

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشال”، شنّ الضربات الأميركية. وكتب “إلى كل الإرهابيين الحوثيين، انتهى وقتكم، ويجب أن تتوقف هجماتكم، بدءا من اليوم. إذا لم تفعلوا ذلك، فسينهمر عليكم الجحيم مثلما لم تروا من ذي قبل!”.

ودعا من جهة أخرى طهران الى الكفّ عن دعمها للمتمردين “فورا”.

وأضاف “دعم الإرهابيين الحوثيين ينبغي أن يتوقف فورا. لا تهددوا الشعب الأميركي ورئيسه (…) وطرق الملاحة البحرية العالمية. وإذا فعلتم ذلك، حذار، لأن أميركا ستحملكم كامل المسؤولية”.

وردّت طهران اليوم على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بالقول في منشور على منصة “إكس”، إن الولايات المتحدة “ليس لها الحق في إملاء” سياسة إيران الخارجية.

وحذّر قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي من أن الجمهورية الإسلامية ستردّ على أي اعتداء قد تتعرض له.

وقال سلامي في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي الإيراني الأحد “إيران لن تشنّ حربا، لكن اذا هددها أحد، ستردّ بشكل مناسب وحاسم وقاطع”.

– قصف “مرعب” –

وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة التابعة للحوثيين أنيس الأصبحي الأحد بأن الحصيلة غير النهائية للقصف الأميركي بلغت “31 شهيدا و101 جريح معظمهم من الأطفال والنساء”.

في صنعاء، قال مالك البالغ 42 عاما لوكالة فرانس برس “هذه أول مرة أخاف فيها هكذا في حياتي منذ بداية الحرب”.

وتابع الأب لثلاثة أطفال “قصف أمس في الجراف (شمال صنعاء) كان مرعبا بشكل غير طبيعي، ست ضربات متتالية”.

– موسكو تبلّغت –

في موسكو، أفادت الخارجية الروسية بأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تواصل هاتفيا مع وزير الخارجية سيرغي لافروف السبت، وأبلغه بأن واشنطن قررت شنّ ضربات ضد الحوثيين.

وقالت إن لافروف أبلغ روبيو بضرورة أن تمتنع واشنطن عن “استخدام القوة” في اليمن والشروع في “حوار سياسي”.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل، هاجم الحوثيون “سفنا حربية أميركية 174 مرة وسفنا تجارية 145 مرة منذ عام 2023”.

وأسفرت الحرب الأهلية في اليمن منذ 2014 عن مئات آلاف القتلى، وتسبّبت بإحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. وتدخّلت فيها السعودية في العام 2015 على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية في مواجهة المتمردين.

وتراجعت المواجهات إلى حد كبير في اليمن منذ إعلان وقف لإطلاق النار في عام 2022.

بور-هت-ود-سام/رض