الحوثيون يعلنون الإفراج عن عشرة ناجين من طاقم سفينة شحن أغرقوها الصيف الماضي (إعلام)

أعلن الحوثيون الأربعاء الإفراج عن عشرة ناجين من طاقم سفينة شحن أغرقوها في تموز/يوليو الماضي، غداة إعلان السلطات الفيليبينية أن المتمردين اليمنيين سيطلقون سراح تسعة من مواطنيها هم أفراد طاقم السفينة.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للمتمردين المدعومين من إيران خبر “الإفراج عن طاقم السفينة +اتيرنيتي سي+ بوساطة عمانية وطائرة تقلهم من صنعاء إلى مسقط”، مرفقة صورة لعشرة أشخاص لهم ملامح آسيوية وهم يبتسمون، دون أنّ تعرفهم.

وفي وقت لاحق، قالت المسيرة في منشور على منصة إكس إنّ “10 من طاقم السفينة غادروا مطار صنعاء عصر الأربعاء”.

جاء ذلك غداة إعلان مانيلا أن الحوثيين سيطلقون سراح تسعة من مواطنيها هم أفراد طاقم السفينة.

ونجا البحارة بعد غرق السفينة “ايترنيتي سي” التي ترفع العلم الليبيري وكانت من بين سفينتين تجاريتين غرقتا في البحر الأحمر في تموز/يوليو الفائت.

وأضافت المسيرة أنّ “طائرة عمانية نقلت عشرات من العالقين والمرضى والجرحى إلى أرض الوطن”.

وأفاد مصدر أمني حوثي وكالة فرانس برس أنّ الإفراج عن البحارة جاء في إطار اتفاق يقضي بعودة 35 عالقا خارج البلاد.

وقال المصدر “تم الاتفاق مع الجانب العماني على عودة المرضى والجرحى الذين هم خارج البلاد على أن يتم تسليمهم إلى صنعاء ويتم تسليم طاقم سفينة إيترنتي سي إلى الجانب العماني”.

وأوضح مصدر سياسي حوثي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية المسألة، أنّ الحوثيين ضغطوا من أجل إعادة بعض العالقين بالخارج في إطار اتفاق الإفراج عن الطاقم الفيليبيني.

وصرّح لفرانس برس أنّ “الطائرة العمانية التي نقلت الطاقم المفرج عنهم أوصلت جرحى كانوا يتلقون العلاج بالخارج وآخرين عالقين في دول أخرى وضغطت صنعاء لإعادتهم إلى الوطن”.

وبث التليفزيون العماني لقطات مصورة لأفراد الطاقم وهم يهبطون من طائرة في مسقط حيث كان في استقبالهم مسؤولون عمانيون وفيليبينيون.

في تموز/يوليو الفائت، نشر الحوثيون تسجيلا مصورا للهجوم على السفينة قائلين إنهم أنقذوا عددا غير محدد من أفراد الطاقم ونقلوهم إلى موقع آمن.

والثلاثاء، أفادت الخارجية الفيليبينية بأنها تلقت وعدا من سلطنة عمان بأنه “سيتم الإفراج عن تسعة بحارة فيليبينيين من إم/في إيترنيتي سي المشؤومة احتجزهم الحوثيون كرهائن في البحر الأحمر”.

وذكر البيان الذي أشار إلى جهود السلطنة أنهم سينقلون أولا من صنعاء إلى عمان قبل العودة إلى بلادهم.

ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإفصاح عما إذا كانت عملية إطلاق سراحهم مرتبطة بأي شروط.

ووضع غرق سفينتي “اتيرنيتي سي” و”ماجيك سيز” في تموز/يوليو حدا لتوقف دام عدة شهور للهجمات التي شنّها الحوثيون على سفن في البحر الأحمر والتي بدأت بعد اندلاع حرب غزة في تشرين الأول/أكتوبر 2023.

ودفعت الهجمات التي يقول الحوثيون إنها استهدفت سفن الشحن المرتبطة بإسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين، العديد من الشركات لتجنّب هذا المسار حيث تمر عادة حوالى 12 في المئة من الشحنات التجارية في العالم.

ويشكّل البحارة الفيليبينيون حوالى 30 في المئة من قوة الشحن التجاري العالمية. وشكّل مبلغ قدره حوالى سبعة مليارات دولار أرسلوه إلى بلدهم عام 2023 نحو خُمس إجمالي التحويلات إلى الأرخبيل.

