الخارجية العمانية: إيران منفتحة على أي جهود لوقف التصعيد

reuters_tickers

1دقيقة

القاهرة أول مارس آذار (رويترز) – قالت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم الأحد إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أبلغ نظيره العماني بدر البوسعيدي خلال اتصال هاتفي بأن طهران منفتحة على أي جهود جادة لتهدئة الأوضاع بعد الهجمات الإسرائيلية والأمريكية التي وقعت أمس السبت.

وتقوم عُمان بدور الوسيط في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء في البيان “نقل (عراقجي) موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعي إلى السلام، مشيرا إلى أن الهجوم الإسرائيلي-الأمريكي على بلاده كان سببا في تفاقم حالة التوتر والذعر في المنطقة، مؤكدا انفتاح الجانب الإيراني لأي جهود جادة تسهم في وقف التصعيد والعودة إلى الاستقرار”.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وأحمد طلبة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )