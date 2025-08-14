الخطوط الكندية تلغي رحلات تحسّبا لإضراب مرتقب

بدأت الخطوط الجوية الكندية بإلغاء رحلات الخميس بعدما تلقّت إخطارا بشأن إضراب لنقابة مضيفي الطيران، فيما حذّرت من إمكان وقف جميع أنشطتها بحلول يوم السبت.

وهذا الأسبوع، أعلنت شركة الطيران التي تقل حوالى 130 ألف راكب يوميا أن المفاوضات بشأن اتفاقية جماعية مع مضيفيها البالغ عددهم 10 آلاف وصلت إلى “طريق مسدود”.

وقال مدير العمليات التنفيذي مارك نصر للصحافيين الخميس إن شركة الطيران بدأت “التعليق التدريجي لعمليات اير كندا واير كندا روج”.

وأضاف أنه ما لم يتم التوصل إلى اتفاق، “فسيتم تعليق جميع الرحلات بحلول صباح السبت”.

وفضلا عن المطالبة بزيادة الأجور، تشير النقابة إلى أن المضيفين لا يحصلون على أي تعويضات لقاء عملهم على الأرض، بما في ذلك عملية تنظيم صعود الركاب إلى الطائرة.

ورفض “الاتحاد الكندي للموظفين العموميين” عرض “اير كندا” الأخير باعتباره “أقل من التضخم وأقل من قيمة السوق”.

وأصدر إخطارا بشأن إضراب مدته 72 ساعة عند الساعة 00,01 (4,01 ت غ) الأربعاء، ما يعني أن التحرّك العمالي قد يبدأ في الدقيقة الاولى بعد منتصف ليل السبت.

تصر “اير كندا” من جانبها على أن عروضها منصفة، في حين رفضت النقابة طلبا لتسوية المسائل العالقة عبر التحكيم.

وقالت رئيسة الشؤون العامة لدى “اير كندا” أريل ميلول-ويكسلر إن النقابة تعاملت “بسطحية” في مقاربتها للمفاوضات الأخيرة، وذلك في مؤتمر صحافي قاطعه أكثر من عشرة من المضيفين احتجاجا.

من جانبها، لفتت وزيرة العمل الفدرالية باتي هايدو إلى أن النزاع يتسبب بحالة “قلق” واسعة وحضّت الطرفين على “العودة إلى طاولة المفاوضات” والتوصل إلى اتفاق “الآن”.

تسيّر شركة الخطوط الجوية الكندية التي تعد الأكبر في البلاد رحلات إلى 65 دولة وتشغّل رحلات مباشرة إلى 180 مدينة.

