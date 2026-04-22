الرئيس الإماراتي وملك المغرب يبحثان هاتفيا التطورات الإقليمية

بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعاهل المملكة المغربية الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وذكرت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ الزعيمين بحثا “عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي بجانب أمن الملاحة الدولية والاقتصاد العالمي”. 

وأضافت أنّهما بحثا “العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرها إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما”.

وأكّدا حرصهما على “مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي وتعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة”.

