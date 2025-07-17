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الرئيس الإماراتي ونظيره التركي يشهدان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين

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شهد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين بلديهما تهدف إلى توسيع مجالات التعاون ومواصلة تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

جاء ذلك في إطار “زيارة الدولة” التي يقوم بها الرئيس الإماراتي إلى تركيا واستمرت يومين.

وأوردت الوكالة الإماراتية الرسمية أنّ الاتفاقيات والمذكرات التي تبادلها الجانبان في قصر الرئاسة في العاصمة التركية أنقرة شملت “اتفاقية بشأن الحماية المشتركة للمعلومات المصنفة، ومذكرة تفاهم بشأن إنشاء لجنة قنصلية مشتركة بين البلدين، ومذكرة تفاهم بشأن الاستثمار في مجال الغذاء والزراعة، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الصناعات الدوائية، ومذكرة بشأن الاستثمار في مجال السياحة والضيافة، ومذكرة بشأن التعاون الاستثماري في القطاع الصناعي، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجال البحوث في المناطق القطبية”.

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