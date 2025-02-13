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الرئيس الإماراتي ووزير الخارجية الأميركي يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

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تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بحثا خلاله في تعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف الجوانب في إطار العلاقات الإستراتيجية التي تجمع البلدين، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وأوردت الوكالة مساء الأربعاء أنّ “الاتصال تطرق إلى التطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها”.

وأكد الشيخ محمد “أهمية العمل من أجل السلام العادل والشامل في المنطقة الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للجميع على أساس حل الدولتين”.

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