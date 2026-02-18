The Swiss voice in the world since 1935
الرئيس الإماراتي يظهر في مقطع فيديو بعد تكهنات بشأن وضعه الصحي

التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السناتور الأميركي ليندسي غراهام، بحسب مقطع فيديو بثته وكالة الأنباء الرسمية الأربعاء، بعد أيام من تكهنات بشأن وضعه الصحي.

وأثيرت هذه التقارير على خلفية إعلان الرئاسة التركية الأحد أن الرئيس رجب طيب إردوغان أرجأ زيارته الى أبوظبي بسبب “عارض صحي” ألمّ ببن زايد، متمنيا له “الشفاء العاجل”. الا أن الرئاسة سرعان ما حذفت هذا البيان، واستبدلته بمنشور عن إرجاء اللقاء الى موعد لاحق دون الإشارة للعارض.

وسرت خلال الأيام الماضية شائعات وتقارير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تدهور الوضع الصحي لبن زايد.

ونشرت وكالة الأنباء الرسمية (وام) الأربعاء صورا ومقطعا مصورا مدته نحو 10 ثوانٍ، لاستقبال بن زايد لغراهام في قصر الشاطئ في أبوظبي، بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين.

ويظهر الفيديو بن زايد (64 عاما) وهو ينصت إلى غراهام الجالس الى جانبه.

وقال السناتور الأميركي في منشور على إكس “الى كل الذين يروّجون سرديات خاطئة بشأن الامارات العربية المتحدة والرئيس الشيخ محمد بن زايد… التقيته اليوم لساعة ونصف ساعة”. 

أضاف “هو ليس على قيد الحياة فقط، بل بخير وثاقب الذهن كما عهدته”.

وكان بن زايد استضاف السبت أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

بور-آية/كام/ح س

