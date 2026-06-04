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الرئيس الإماراتي يلتقي الملك محمد السادس في إطار زيارة خاصة إلى المغرب

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التقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية وذلك في إطار زيارة خاصة يقوم بها إلى المغرب، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وبحث الزعيمان خلال اللقاء “العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك خاصة في المسارات التنموية وسبل تطويرهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما”، وأكدا “حرصهما على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي المشترك وتعزيز التعاون بين البلدين على مختلف المستويات”.

كما تطرق اللقاء إلى “عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليميين”.

هت

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