الرئيس الإيراني يدعو إسرائيل الى الانسحاب من الأراضي السورية

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دعا الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الأربعاء إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية بعد سقوط حليف طهران بشار الأسد.

جاءت تصريحاته خلال زيارة قام بها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لطهران حيث تناولت المباحثات مواضيع مثل التجارة والتعاون والتطورات الأخيرة في سوريا.

وقال بزشكيان خلال مؤتمر صحافي مع السوداني إن “ضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي التي احتلها وأهمية احترام المشاعر الدينية (في سوريا) خصوصا في ما يتعلق بالأماكن المقدسة والمزارات الشيعية، كانت بين القضايا” التي بحثت.

وحذر الرئيس الإيراني من “إعادة تنشيط الخلايا الإرهابية” في سوريا.

كذلك، استقبل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي رئيس الحكومة العراقية، وحذر من “دور الحكومات الأجنبية” في سوريا، بحسب ما أورد الموقع الرسمي للمرشد.

وفي الثامن من كانون الأول/ديسمبر، دخلت فصائل المعارضة السورية بقيادة هيئة تحرير الشام العاصمة دمشق بعد هجوم خاطف نفذته انطلاقا من شمال البلاد في 27 تشرين الثاني/نوفمبر. وأدى ذلك الإطاحة بحكم بشار الأسد، الذي فرّ مع عائلته إلى روسيا.

ومنذ سقوط الأسد، نفذت إسرائيل مئات الغارات على منشآت عسكرية في سوريا مشيرة إلى إنها تهدف لمنع وقوع أسلحة استراتيجية في أيدي خصومها.

واحتلت القوات الإسرائيلية أيضا مواقع استراتيجية في المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة بين الأراضي السورية ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأكد السوداني خلال الزيارة احترام العراق “لإرادة الشعب السوري ودعمه لأي نظام سياسي أو دستوري يختاره بنفسه دون تدخلات خارجية”.

كما أشار إلى “استعداد العراق للتعاون مع كافة الأطراف… لتحقيق انتقال سلمي سلس إلى نظام يعكس إرادة الشعب السوري”.

وخلال لقائه السوداني، قال المرشد الأعلى إنّ وجود القوات الأميركية في العراق ضمن تحالف دولي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية “غير قانوني ويتعارض مع مصالح شعب العراق وحكومته”.

وشدد على أن “الأدلة والشواهد تؤكد أن الأميركيين يسعون الى تثبيت وتعزيز وجودهم في العراق، لذا يجب التصدي لهذا الاحتلال بجدية”.

بدم/ليل-ناش/كام